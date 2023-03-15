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Selin vurduğu Şanlıurfa'da AKP'li Belediye Başkanı yuhalandı

AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sel bölgesindeki vatandaşlar tarafından yuhalandı. Olayın ardından Beyazgül, polis tarafından alandan kaçırılarak aracına bindirildi. 

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 13:20
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AKP'li Şanlıurfa belediye başkanı yuhalandı

Selin vurduğu Şanlıurfa'da AKP'li Belediye Başkanı yuhalandı
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Şanlıurfa'da devam eden şiddetli yağışların ardından sel felaketi meydana geldi. Şanlıurfa'da sel sonrası Köprülü Abide Kavşağı göle döndü. Göle dönen kavşağı görmeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e vatandaşlar tarafından tepki gösterildi. 

Suyla dolan Abide Kavşağı tünelinde 6 kişi mahsur kalırken, 1 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.

BELEDİYE BAŞKANI YUHALANDI

Bu sırada arama- kurtarma çalışmalarını izlemeye gelen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çevrede toplanan kalabalık tarafından yuhalanarak alandan uzaklaştırıldı.

KORUMA HALKA 'SİLAH ÇEKTİ' SÖYLENTİSİ

Beyazgül’ün korumasının halka silah çektiği söylentisi üzerine öfke daha da büyüdü. Beyazgül, polis tarafından alandan kaçırılarak aracına bindirildi. 

Selden etkilenen birçok vatandaş yaşamını yitirirken bazı ev ve iş yerleri de sular altında kaldı.

Konuya dair birçok vatandaş alınan önlemleri yetersiz bulurken, vatandaşlar altyapı sistemlerinin olağandışı zamanlar ve felaket dönemlerini hesaba katmadan yapıldığına dair tepkilerini dile getiriyor. 

Diğer yandan, , Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül sel mağdurlarının olduğu bir bölgede yuhalanarak protesto edildi.

Belediye başkanının hızlıca aracına binerek ortamdan uzaklaştığı görüldü.

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