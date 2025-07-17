AKP’li Savcı Sayan Erdoğan’ın çıkaracağı adayı açıkladı! Yüzde 99 kazanacak

Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili en çok tartışılan konulardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı. AK Parti'nin eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Erdoğan'ın aday olmadığı senaryoda isim vermeden Erdoğan'ın çok önemli bir ismi aday çıkaracağını ve seçimi yüzde 99 oranda kazanacağını iddia etti.

"ERDOĞAN ADAY OLMAZSA SAHAYA SÜRECEĞİ KİŞİ YÜZDE 99 KAZANACAK PROFİL"

Sayan'ın ortaya attığı iddiaya göre, Erdoğan'ın, aday olmaması durumunda sahaya süreceği isim "%99 kazanacak bir profil.

"TÜM MUHALEFET ŞAŞKINA DÖNER"

"Muhalefet hâlâ “Erdoğan aday olamaz” masalına sarılıyor" diyen Sayan şunları söyledi,

"Ama unuttukları şey şu: Sayın Cumhurbaşkanımız bir daha aday olmasa bile, öyle bir ismi sahaya sürecek ki… Tüm muhalefet şaşkına döner, seçim daha başlamadan biter. %99 kazanacak bir profil hazır. Muhalefet hâlâ birbirine çelme takmakla meşgul. Siyaset satrançtır, dama oynayanlar için son yakındır.

Not: Ben o değerli ismi şimdiden tahmin edebiliyorum… Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra en isabetli isimdir.. ”Ankara kulislerini iyi bilirim.”