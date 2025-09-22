AKP'li Savcı Sayan partisini adeta topa tuttu. 'Milletin karnı aç, cebi boş...'

AKP'li Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile madde madde sayarak AKP'lileri adeta topa tuttu.

Sayan sosyal medyada son aylarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik düzenlenen operasyonlara da gönderme yaparak AKP'li isimlere seslendi. Sayan, özellikle muhalefetin sıkça dile getirdiği 'gerçek gündem' olan ekonomik sıkıntılara da dikkat çekti.

İşte Savcı Sayan'ın açıklaması:

Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafını çevirip bilgi kanallarını tıkadınız, gerçekleri ona ulaşmaz hale getirdiniz.

Milletin geçim derdi, pazardaki yangını, işsizin feryadı, esnafın çilesi umurunuzda mı? Siz nereden gelip nereye gittiğinizi, hangi sokaklardan doğduğunuzu bu kadar çabuk mu unuttunuz?

Yazık! Bu milletin sırtına yük olan gündemlerle partiyi yıpratıyorsunuz. CHP’yi konuştukça onlara alan açıyor, onları büyütüyor, birleştiriyor, iktidar için umutlandırıyorsunuz…

Üstelik memlekette büyük bir ahlaksızlık baş göstermeye başlamış; gençlerimiz uyuşturucu batağında, aileler boşanma rekoru kırıyor, tefeciler milleti kıskaca almış. Toplumun temeli çöküyor, siz ise bu yangını görmezden geliyorsunuz!

Cumhurbaşkanımız yüzyılda bir gelen liderdir. Onu yalnızlaştırmak, yanılgıya sürüklemek, etrafını sis perdesiyle kuşatmak ihanettir! Siz farkında olmadan lideri tüketiyor, davayı zedeliyor, milleti umutsuzluğa itiyorsunuz.

Asıl mesele üç-beş belediye kazanmak değil! Asıl mesele bizden küsen, sırt çeviren milyonları yeniden kazanmak. Onlar niye bizden uzaklaştı, neden kırıldı? Bunu sorgulamadan, geçim derdini çözmeden, sokağın sesini dinlemeden, halka yüzünü dönmeden bu dava varlığını sürdüremez. Beyler, aklınızı başınıza alın!

CHP’yle yatıp kalkarak yol alamazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımıza en büyük kötülüğü düşmanlar değil, yanlış yönlendirmeye çalışan dost görünümlü çevre yapıyor.

Bu yanlışın bedeli ağır olur! Toparlanın, halkla kucaklaşın, milletin derdini dert edinin. Cumhurbaşkanımızın büyüklüğünü gölgelemeyin..

Ve unutmayın: Milletin karnı aç, cebi boş, ahlakı çöküyor. Gençlerimiz zehirleniyor, ailemiz parçalanıyor, toplumumuz çürüyor. Siz bu gidişi durdurmazsanız, tarih sadece muhalefeti değil, en çok sizi suçlayacaktır..

İnşallah, bin bir emekle inşaa edilmiş bu gemiyi siz batırmaz sınız?!

NOT: Habaş, Demir yumruk Sahte diploma dosyalarını unutmayın, unutturmayın.. Kapatmaya çalışan siyasetçi ve bürokratları da af etmeyin..

SAVCI SAYAN KİMDİR?

Savcı Sayan, 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olarak 1971 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Bir süre öğretmenlik de yapan Sayan, ulusal kanallarda yorumculuk, bölgedeki töre cinayetleri üzerine yazdığı makaleler çeşitli gazetelerde yayınlandı. Sayan, ayrıca gençlik üzerine kitaplar yazdı. 2023 Genel Seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa eden Savcı Sayan, seçim çalışmaları için gittiği Aydın'da kalp krizi geçirmişti.

Tarım ve inşaat sektörüyle de uğraşan Sayan, evli ve bir çocuk babasıdır.