AKP'li Savcı Sayan ve Mehmet Metiner birbirine girdi! Kavgada bile söylenmeyecek sözler...

AKP’li Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, aynı aşiretten olduğunu söylediği Mehmet Metiner’in kendisine yönelik eleştirilerine ağır ifadelerle cevap verdi. Sayan, Metiner’in “uyarı” adı altında kişilik haklarına ve siyasi itibarına saldırdığının altını çizerek, “Rüzgâr gülü değiliz, siyasetçiyiz” ifadelerini kullandı.

“HEM KEL, HEM FODUL”

AKP’li eski vekil Mehmet Metiner, açılım sürecinde eleştirel açıklamalar yapan Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan’ı ve birçok kuruma “uyarı” misyonu yüklemişti. Sayan ise isminin geçmesinden dolayı Metiner’e sert sözlerle yüklendi. “Rüzgâr gülü değiliz, siyasetçiyiz” diyen Sayan şunları dile getirdi:

“Her dönemde kendine bir rol ve misyon biçme rüzgârına kapılan; ‘Dönemin ruhunu ben yakaladım, benden zekisi, benden yeteneklisi yoktur. Sadece ben görüyorum, ben seziyorum, ben biliyorum.’ diyen, sözüm ona akrabam Metiner… Anlaşılan, dün gece de beni rüyasında görmüş. Kendisine kutsiyet atfeden bir edayla bu sefer de beni uyarma yetkisini kendi kendine vermiş. Uzunca bir yazıyla, başkalarının eline tutuşturduğu bitmez tükenmez bir kalemle beni uyarmış. Hem diz’e, hem topiz’e. Hem kel, hem fodul.”

"TÜRKİYE’Yİ GEÇTİK… BARZANİ’Yİ, TALABANİ’Yİ, SURİYE’Yİ, KANDİL’İ UYARMA"

Bunun bir uyarı olmadığını itibar suikastı olduğunu söyleyen Sayan, “Türkiye’yi geçtik… Barzani’yi, Talabani’yi, Suriye’yi, Kandil’i uyarma ve dizayn etme yetkisi sende. İçeride basını dizayn etme yetkisi sende. Diyanet’i sen uyarıyorsun, belediyeleri sen! Hâkim ve savcıları uyarma yetkisi sende. Dernekleri, federasyonları, sivil toplum kuruluşlarını sen uyarıyorsun. TÜSİAD’a sen parmak sallıyorsun, MÜSİAD’a sen parmak sallıyorsun. Anlaşılan çok fonksiyonlu ve çok misyonlu siyasi dehanın önünde uyaracağın kimse kalmamış olmalı ki, bu sefer beni uyarman için sana bir ‘vahiy’ gelmiş” dedi.

"RÜZGÂR GÜLÜ DEĞİLİZ, SİYASETÇİYİZ"

Bahçeli’nin başlattığı süreci görecek öngörüye sahip olduğunun altını çizen Sayan, “Zekâmla oynamaya çalışma. Gözüm mevki-makamda olsa, senin gibi fırsat kollardım. Senden çok önünü ve süreci görecek öngörüye sahibim. Rüzgâr gülü değiliz, siyasetçiyiz. Halkımıza, milletimize ve devletimize karşı sorumluluklarımız var. Kürtlerin sorunlarını konuşalım, eyvallah. Ama PKK’nın Kürtler için yarattığı sorunları da konuşalım dediğimde suç mu işlemiş oluyorum? Bu, sürecin başarıya ulaşması için olmazsa olmaz bir tespittir” ifadelerini kullandı. Savcı Sayan, Metiner’e son olarak “aynı aşiretteniz, benden yaşça büyük olduğun doğru” şeklinde konuştu.