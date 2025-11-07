PKK ile aylardır yürütülen süreç kapsamında 11 Temmuz'da silahların bırakılmasının hemen ardından Meclis'te komisyon kurulması kararı alınmıştı. Komisyonun adının 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' olduğu duyurulmuştu.

Komisyondaki milletvekillerinden oluşan bir heyetin İmralı’ya giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme yapması gündeme geldi.

AKP'de zaman zaman yaptığı çıkışlar ile gündem olan Ağrı eski belediye başkanı Savcı Sayan, bu görüşmeye karşı çıktı.

Türkiye'deki bütün Kürtlerin Öcalan ve ekibine teslim edileceğini ifade edip yeni İmralı sürecine itirazda bulundu.

AKP’li Savcı Sayan, Süperhaber’e yaptığı açıklamada, komisyonun Meclis’teki toplantı salonundan Öcalan ile görüntülü olarak “Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)” yoluyla görüşülmesini talep etti.

“Mesele ona itibar kazandırmaksa, mesele karşımızda bizimle pazarlık yapan bir güç var diye onu onore etmekse o da bizim Türkiye Cumhuriyeti devletine yakışmaz” diyen AKP’li Savcı Sayan şunları söyledi:

“Öcalan PKK’nın diğer bileşenlerinin ne olacağını, PJAK’ın ne olacağını, SDG’nin ne olacağını, PYD’nin ne olacağını, YPG’nin ne olacağını komisyona iletsin.”