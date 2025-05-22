AKP’li Savcı Sayan’dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak ifşalar! Erdoğan’ı çıldırtacak sözler…

AKP’li ve eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, X hesabı üzerinden, AKP içindeki bir kişinin “Cumhurbaşkanına en yakın benim” diyerek her tarafta işini hallettiğini söylemesi gündem oldu. İsmin kim olduğu ise merak konusu oldu.

SAVCI SAYAN İFŞALARI TEK TEK SIRALADI

Eski Ağrı Belediye Başkanı AKP’li Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden AKP içindeki bir siyasetçinin ifşalarını tek tek anlattı. Sayan, AKP içindeki bu kişiyi “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a düşman kişilerle iş tutma, devlet arazilerini alma, CHP’yi dizayn etme” şeklinde suçladı.

Savcı Sayan’ın mesajı şu şekilde oldu;

“Sayın Cumhurbaşkanına en yakın benim deyip her tarafta işini hallediyorsun..

PKK ve FETÖ’yü idare,

CHP’yi dizayn ediyorsun..

AK PARTİ’yi babanın malı gibi görüp yönetmeye kalkışıyorsun..

Sayın Cumhurbaşkanımıza düşman işadamları ve siyasetçilerle iş tutuyorsun..

Medyanın ve büyük şirketlerin el değiştirmelerinde etkin oluyorsun..

Beş kuruş vermeden büyük şirketlere %50 ortak oluyorsun..

Devletin arazilerine doymuyorsun..

Yurtiçi ve yurt dışı bütün ballı işler/rantlar sende..

Sayın cumhurbaşkanımızın yanında el pençe dururken, arkasından, özel toplantılarda atıp tutuyorsunuz..

Sen nasıl bir karaktersin..

Nasıl bu kadar başarabiliyorsun..

Bence senin karakterin okullarda tez olarak okutulmalıdır

Lakabında 100 numaralı siyasetçi ve iş adamı olmalıdır..

Bu memleket senin gibilerden çok çekti..

Bu gidişle çekmeye de devam edecek..

ALLAH seni bildiği gibi yapsın..”