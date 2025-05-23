AKP'li Savcı Sayan'ın iddiaları siyaset gündeminde: Pis ilişkileri ortaya koydu

Divanı üyelerinin seçildiği kapalı grup toplantısı devam ederken, CHP Grup Toplantı Salonu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başarır, Savcı Sayan’ın iddialarına dikkat çekerek, “Savcı Sayan çıktı, sarayla ilişkisi olan siyasetçiyi tarif etti. Aldığı ihaleleri söyledi. Arazileri söyledi. Aslında biraz Muğla’ya doğru gidiyor her şey ama her isim olabilir. Ben soruyorum Aydın Ayaydın mı? Ben soruyorum saraydaki bir danışman mı? Ben soruyorum şu anda bir milletvekili mi? Çünkü ipuçları onu gösteriyor. Ama bildiğim bir şey var Savcı Sayan Ağrı Belediye Başkanı, AK Parti’de önemli görevlerde bulunmuş. Bir pisliği ortaya koyuyor. Delilleriyle açık tarif yaparak, aldığı ihaleleri söyleyerek anlatıyor. Aslında AK Parti’deki düzeni ortaya koyuyor. Ama bu isim hakkında hala bir soruşturma yok. Ben bir ismi mesela soruyorum; Aydın Ayaydın mı? Çünkü Muğla’dan gelen bilgiler, valinin değişmek istemesi, milletvekillerinin tepki vermesi bunu gösteriyor. Haydi savcılar göreve. Gizli tanık değil, kirli tanık değil, açık tanık. Savcı Sayan açıkça pis ilişkileri ortaya koydu. Mesela sabah 6.00’da bu kişi kimse alınsın bakalım ama maalesef ki düşman hukuku uygulanıyor. CHP’liysen, muhalifsen yargılanıyorsun. Muhalif değilsen kendi içinden ihbar gelmesine rağmen soruşturma açmıyorsun.” dedi.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Savcı Sayan, X hesabından yaptığı son paylaşımda isim vermeden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığını kullanarak işlerini halleden bir siyasetçi ve iş insanından bahsetti.

Sayan, söz konusu kişinin PKK ve FETÖ’yü idare ettiğini, CHP’yi dizayn etmeye çalıştığını ve AKP’yi “babasının malı gibi” yönetmeye kalkıştığını iddia etti.

Savcı Sayan, şunları yazdı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'na en yakın benim deyip her tarafta işini hallediyorsun... PKK ve FETÖ’yü idare, CHP’yi dizayn ediyorsun... AK PARTİ’yi babanın malı gibi görüp yönetmeye kalkışıyorsun... Sayın Cumhurbaşkanımıza düşman işadamları ve siyasetçilerle iş tutuyorsun... Medyanın ve büyük şirketlerin el değiştirmelerinde etkin oluyorsun... Beş kuruş vermeden büyük şirketlere %50 ortak oluyorsun... Devletin arazilerine doymuyorsun... Yurt içi ve yurt dışı bütün ballı işler/rantlar sende... Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında el pençe dururken, arkasından, özel toplantılarda atıp tutuyorsunuz...

Sen nasıl bir karaktersin... Nasıl bu kadar başarabiliyorsun... Bence senin karakterin okullarda tez olarak okutulmalıdır... Lakabın da 100 numaralı siyasetçi ve iş adamı olmalıdır... Bu memleket senin gibilerden çok çekti... Bu gidişle çekmeye de devam edecek... ALLAH seni bildiği gibi yapsın..."

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KAPALI GRUP TOPLANTISI VE SEÇİM SÜRECİ

Öten yandan CHP’li Başarır’ın konuşmasında değindiği diğer konular şu şekilde:

“Seçimlerimiz devam ediyor. Birazdan sonuçlanacak. Gayet demokratik gayet güzel bir yarış oldu. Üç grup başkan vekili görevlerimize devam edeceğiz. Öncelikli bu bilgileri vermek istedim.

“MAALESEF Kİ ARTIK SABAH SAAT 6.00’A TELEFONLARIMIZI KURUYORUZ”

Sabah yine skandal gözaltılarla uyandık. Maalesef ki artık sabah saat 6.00’a telefonlarımızı kuruyoruz. Utanç verici görüntüler. Olağanüstü dönemde olağanüstü işler oluyor. Geçen dönem 2019 öncesi KİPTAŞ ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Çok vahim iddialar vardı. Ama hiçbiri soruşturulmadı. Bugün suçsuz insanlar gözaltına alınıyor. Bir soruşturma yapılacaksa gelsinler 1999 bu güne kadar yapsınlar. Ama sadece 6 yıl soruşturuluyor. Bir kez daha altını çiziyorum; metro yapan daire başkanı, İstanbul’a çok önemli hizmetler veren daire başkanları, koruma müdürü, sekreteri herkes gözaltına alınıyor. Somut hiçbir delil yok. Bizim öğrendiğimiz ceza hukukundaki uygulama tekniği önce deliller toplanır, ondan sonra insanlar tutuklanır. Ama bugün geldiğimiz noktada önce insanlar toplanıyor ondan sonra deliller toplanıyor. Önce insanlar toplanıyor, tehdit ediliyor ve bu tehdit neticesinde ifade vermeye zorlanıyor. Bu ifadenin hiçbir önemi yok. Çünkü bugün cezaevinde tekrar ifade veren bu şüphelilerin hepsi avukat huzurunda emniyette, savcılıkta ifade verdiler. Tehdit ve baskıyla mafya yöntemiyle ifadeleri değiştirip, insanları suçlattırmak ve tahliye yolunu göstermek dünyanın hiçbir yerinde uygulanan bir teknik değil. Bunları üzülerek takip ediyoruz.

“KAYYUMU BU MECLİSTE LEGALLEŞTİRECEK HİÇBİR ADIMA İZİN VERMEYİZ”

Büyükşehirlerle ilgili bir yasa taslağına ilişkin soruya ise Başarır şu yanıtı verdi: “Bakın vali ve kaymakamlar atanır, belediye başkanları seçilir. Seçilmiş belediye başkanlarının yetkilerini vali ve kaymakama vermek bu ülkede fiili bir darbe demektir. Bizim yaklaşık yüzyıllık bir demokrasi geleneğimiz var. Yerel yönetimler, belediyelerin yönetim biçimleri yetkileri var. Bunlar yasa ile sınırlandırılmış. Ama maalesef yasa ile sınırlandırılmış bu hakları şu anda gasp edilmiş durumda. Türkiye’nin her yerinde birçok belediyeye kayyum atanıyor. Biz bu rezaletten kurtulmak isterken bir de yasa ile saraydan bir kayyum modeli geleceği söyleniyor. Buna sonuna kadar karşıyız. Biz demokrasiden, halk iradesinden yanayız. Demokrasiyi askıya alacak, rafa kaldıracak kayyumu bu mecliste, bu çatıda, halk iradesiyle seçilmiş 600 milletvekilinin önünde legalleştirecek hiçbir adıma izin vermeyiz.”

“ÇOKLU YARIŞ OLACAĞINI DAHA ÖNCE SÖYLEMİŞTİK”

TBMM Başkanvekilliği seçimine ilişkin bir soru üzerine Başarır, “Arkadaşlarımıza üç tane adayımıza konuşmalarını, taleplerini kendilerini gayet güzel bir şekilde anlattı. Çoklu yarış olacağını daha önce söylemiştik. Zaten genelde tahammül olarak Meclis başkanvekilliği, idari amirliği, katip üyeliklerinde bir dönem görev yapılıyor. Grup yönetiminden ayrı olarak. Buna arkadaşlarımız karar verecek.” dedi.

“BAYRAMDAN ÖNCE BİR PAKET MECLİS’E GELECEK”

Yargı paketi konusunda AK Parti ile bir görüşme yapılıp yapılmadığına dair soruya Başarır, “Bayramdan önce bir paket Meclis’e gelecek. Yasalaşmasını istiyorlar. Bize gelen bir metin yok. Metin geldiği zaman inceleyip sizlere de kendilerine görüşlerimizi vereceğiz. Kısmen benim bazı maddelerle ilgili bilgim oldu ama tamamı hakkında bir bilgi almadan bu konuda konuşmamın doğru olmayacağını düşünüyorum.” yanıtını verdi.

İNFAZ YASASI VE DEM PARTİ İLE GÖRÜŞMELER

“İnfaz yasasıyla ilgili DEM Parti ile görüşme oldu mu?” sorusu üzerine Başarır, “Meclis’teki görüşmeler sırasında aralarda arkada tabii ki değerlendirmelerimiz tüm partilerle oldu.” diye konuştu.

“TEKLİF BİZE GELMEDİ”

“Ceza İnfaz Kanunu’yla ilgili hangi maddeler hakkında bilginiz var?” sorusuna ise Başarır şu yanıtı verdi: “Arkadaşlar bakın infaz düzenlemesiyle ilgili teklif bize gelecek. Biz Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerimiz ve sözcülerimizle değerlendireceğiz. Daha sonra MYK’da değerlendirilecek. Genel Başkanımızın görüşlerini alacağız ondan sonra kamuoyu ve sizlerle paylaşacağız. Bunları tam olarak incelemeden konuşmadan tartışmadan benim burada bir yorum yapmam doğru değil. Bize bu metin gelmeli. Bizler değerlendirmeliyiz. Ondan sonra kamuoyuyla da paylaşmalıyız.”