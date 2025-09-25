AKP’li savcı ve hakimler

Recep Tayyip Erdoğan 2010 Anayasa değişikliği yaparak Fethullah Gülen cemaat mensuplarının; 22 üyeli HSYK’yı oluşturması, Yargıtay’a, Danıştay’a ve cumhuriyet başsavcılarının atanmasını sağladı.

“İhtisaslaştırılmış Ağır Ceza Mahkemeleri” kurularak FETO’cu hakimlerinin atanması sağlandı.

Bu mahkemeler, “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs- Silahlı Terör Örgütü Üyeliği- Darbecilik” davaları için görevlendirildi.

“Sulh Ceza Hakimlikleri” gözaltı, tutuklama, mal varlığına el koyma gibi kararlar için yetkilendirildi.

İşte o FETÖ yasası bugün de geçerli.

Alçak firari FETÖ’cü Zekeriya Öz ve şürekâsı Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve savcılıklara atandı.

Yargı ve askeriyede Paralel Yapı AKP tarafından işte bu 2010 anayasa değişikliği sonrası kuruldu.

AKP + FETO + ABD ile Ergenekon – Balyoz olarak kurgulanan kumpas işte bu tablo ile oluşturuldu ve şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları yıllarca Silivri’de hukuken değil siyaseten esir alındı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın hoca efendileri (!) Fethullah Gülen’e, “bitsin bu hasret” diye Amerika’dan Türkiye’ye dönmesi için yalvardığı günler

15 Temmuz kalkışması işte bu FETÖ’cüler tarafından yapıldı.

15 Temmuz 2016’daki hain FETÖ kalkışmasından sonra 2019’da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül şu açıklamayı yaptı:

“3.908 hâkim ve savcı FETÖ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle ihraç edildi…”

15 Temmuz sonrasında Adalet Bakanlığı tarafından, “mülakat” yapılarak bugüne kadar;

9.750 Hâkim, 5.497 Savcı ile 30 Ocak 2025 de 1.075 yeni hâkim ve savcı ataması yapıldı.

Toplamda; 16.322 Hâkim ve Savcı 15 Temmuz sonrası göreve başladı.

Bu kadrolar AKP üyesi ve AKP’nin avukatlığını yapan hukukçular tarafından dolduruldu.

O dönem FETÖ’cülerin kurguladığı hukuki olmayan siyasi kumpaslar vardı.

31 Mart Yerel seçimlerinden 2. Parti olarak çıkan AKP; işte bu yargı gücü ile Yüksek Seçim Kurulu kararlarını hiçe sayarak CHP il, ilçe kongreleri ile Kurultaylarına bazı mahkeme ve icra daireleri ile kumpas kuruyor.

Bu iktidar değişmeden, yargı bağımsız ve tarafsız olmadan Türkiye’de Adalet olmaz, olamaz.

