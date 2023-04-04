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AKP'li şirket bandrol vurgunuyla Türkiye'yi böyle yağmalamıştı. Bu Türkiye'nin yağmalanmasına sadece bir örnekti

CHP’li Engin Altay geçtiğimiz yıl Türkiye’nin bandrol işi üzerinden nasıl yağmalandığını mecliste açıklamıştı. O anlar tekrar gündeme geldi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 14:44
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AKP'li şirket bandrol vurgunuyla Türkiye'yi böyle yağmalamıştı. Bu Türkiye'nin yağmalanmasına sadece bir örnekti

AKP'li şirket bandrol vurgunuyla Türkiye'yi böyle yağmalamıştı. Bu Türkiye'nin yağmalanmasına sadece bir örnekti
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın Tütün mamulleri ve alkollü içki bandrollerinin basım işi ihalelerinde oluşan 215 milyon TL’lik zarara yönelik tespitleri tekrar gündeme geldi.

Altay açıklamasında şu ifadeleri kullanıyor:
Dün İstanbul Milletvekilimiz sayın Akif Hamzaçebi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na grubumuzca indirilen bir meclis araştırma önergesinin gerekçesini koydu.

22 Ocak 2020 tarihinde, Darphane’yle Gelir İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile bandrol sistemli ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi Darphane’ye devredildi.

Üç ay sonra, 18 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2419 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün güvenlikle ilgili olduğuna ve gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine cumhurbaşkanı veya bakan tarafından karar verilen işlerinin lan yapılmaksızın, pazarlık usulüyle ihale edilmesine ya da doğrudan temin edilmesine olanak sağladık.

Bu iş bandrol işi daha önce Sicpa diye bir firmaya verilmiş. Yapıyor bu adam bu işi. Kaç liraya, 185 milyon TL’ye. Bu cumhurbaşkanı kararından sonra Darphane bu işi DNS diye bir firmaya vermiş. Firmanın matbaası yok, bir şeyi yok. Kaça vermiş. 185 liraya yapılan bu işi 400 milyona vermiş.

Sonra DNS bu işi bir sene evvelki yıl yapan Sicpa’ya demiş ki gel sen bunu 185 milyona yap bana. Bak bak bak. Cambaza bak. 400’e alıyorum. 185’e yaptırıyorum, 215 bende. Bunun adı şerefsizliktir. Bunun adı vatan hainliğidir. Bunun adı yağmadır, soygundur, talandır.

DNS’nin kurucusunun tek özelliği, AK Parti Gönüllüleri Derneği’ni kurmuş beyefendi daha önce, masraf etmiş.

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