AKP'li siyasetçi Suudi Arabistan'da tutuklandı. Yakaladıkları gibi hemen hücreye attılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li siyasetçi Suudi Arabistan'da tutuklandı. Yakaladıkları gibi hemen hücreye attılar

İzmit Belediyesi AKP eski meclis üyesi Şener İnce sosyal medya hesabı üzerinden tutuklandığını duyurdu. Başındaki Ay Yıldızlı şapka ve boynuna taktığı Filistin atkısı nedeniyle hücreye konulduğunu söyleyen İnce, temasların ardından Türkiye'ye döndü.

AKP eski meclis üyesi Şener İnce, Suudi Arabistan'da tutuklandığını açıkladı. Filistin atkısı ve Ay Yıldızlı şapka taktığı gerekçesiyle gözaltına alındığını söyleyen İnce, serbest bırakılmasının ardından Türkiye'ye döndü.

İzmit Belediyesi AKP eski meclis üyesi Şener İnce, geçtiğimiz çarşamba günü Suudi Arabistan'da tutuklandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İnce, Filistin atkısı ve Ay Yıldızlı şapkasını taktığı için Suudi polisi tarafından gözaltına alındığını belirtti. Tutuklanma gerekçesi olarak, giydiği simgelerin Suudi yetkililer tarafından tepkiyle karşılanmış olabileceği ifade ediliyor.

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İnce, gözaltı sürecini, "Hayatımın en özgür ve güçlü bir gün ve gecesini hücrede geçirdim" şeklinde tanımlayarak, bu deneyimi şerefle ve gururla yaşadığını belirtti. Suudi Arabistan’daki hücresinde, Afganistan, Pakistan, Mısır ve Nijerya gibi farklı ülkelerden gelen tutuklularla bir araya geldiğini ve onların "Ümmetin umudu, korkusuz bir Türk’e hizmet etmek şerefi" dediğini aktardı. İnce, bu dayanışma duygusunun kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Şener İnce, serbest bırakılmasının ardından Türkiye'ye döndüğünü açıkladı ve destek veren Türkiye'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı ile bazı milletvekillerine teşekkür etti. İnce, gözaltı sürecinin sonunda "Hamdolsun Rabbime" diyerek, yaşadığı bu zorlu deneyimi bir tür manevi kazanım olarak gördüğünü belirtti.

Gözaltı sürecinin ardından serbest bırakılan Şener İnce, Türkiye’ye döndüğünü duyurdu. Suudi yetkililerin gözaltı gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

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