İktidara yakınlığı ile bilinen Eski Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un 'uyuşturucu' suçlamasıyla tutuklanması, AKP'li Şamil Tayyar ile arasını açtı.

Ersoy'un hakimlik ifadesinde hakkında başlatılan soruşturma için, “Çok net bir siyasi operasyon. Beni tutuklamayı kafaya koyduklarını düşünüyorum” demesine tepki gösteren AKP'li Şamil Tayyar, "Uçarak zirveye konarken siyasi sorgulama yapmayan bir aklın, fuhuş ve uyuşturucu operasyonuna ‘siyasi kulp’ takması çok tuhaf geldi" dedi.

'SANİYEDE GÖREVDEN ALMAK MÜMKÜNKEN'

Tayyar, Ersoy'un hakimlik ifadesinde söylediklerine şöyle yanıt verdi:

"Mehmet Akif Ersoy, ‘bu bir siyasi operasyon’ demiş. Uçarak zirveye konarken siyasi sorgulama yapmayan bir aklın, fuhuş ve uyuşturucu operasyonuna ‘siyasi kulp’ takması çok tuhaf geldi. Masumiyet karinesine binaen hakkındaki iddialara girmeyeceğim. Siyasi operasyon lafzına bir iki lafım var. Devlette ve siyasette hatırlı dostları var ama siyasi operasyonu gerektirecek önemli bir figür değil. TMSF bünyesindeki bir yöneticiyi bir saniyede görevden alarak tasfiye etmek mümkünken, neden böyle bir operasyon yapılsın? Veya operasyon yapılınca hangi grup veya klik siyasi irtifa kaybetsin?"

'CİRMİ NE Kİ?'

Ersoy'un bir şok halinde olduğunu belirten Tayyar sözlerine şöyle devam etti:

"Cirmi ne ki ne kadarlık alanı yakabilsin? Kendine fazlaca bir anlam yüklemiş. Sanırım, hatırlı dostları sayesinde dokunulmaz olduğunu sanıyordu, hoyratça tepindiği ilişkilerin tepesinden bu kadar sert düşeceğine ihtimal vermiyordu, şimdi şokta. Umarım, ders çıkarır yaşadıklarından."