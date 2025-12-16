Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Ersoy’a yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi. Ersoy, ifadesinde “Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım” demişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest kalan spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin de uyuşturucu testinin pozitif olduğu öğrenildi.

AKP'li Şamil Tayyar'dan operasyonla ilgili gelen açıklama dikkat çekti. Tayyar "Mehmet Akif Ersoy'la ilgili ne kadar iddia varsa, o iddialardan daha ağır bir isim var ama onunla ilgili bir işlem yapılmadı" dedi.

Tayyar'ın TGRT canlı yayında yaptığı açıklama şöyle:

"Mehmet Akif Ersoy'la ilgili ne kadar iddia varsa, o iddialardan daha ağır bir isim var ama onunla ilgili bir işlem yapılmadı. İsmi zamanla çıkar mı bilmiyorum. Detay vermeyeyim. Belki soruşturma devam ediyor olabilir."

'SİYASET VE DEVLET HAYATININ HER ALANINA YAYILSIN...'

Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da iktidara seslenerek "Eğer mümkünse, arınma ve yeni yazılım süreci, siyaset ve devlet hayatının her alanına yayılsın." dedi.

Tayyar'ın yorum yağan paylaşımı şöyle

"Ayrıca iktidara bir önerim var:

Bu olaylar zinciri başlangıç olsun, siyaset/medya ilişkileri yeniden tanzim edilsin, nimet/külfet dengesi kurulsun.

Eğer mümkünse, arınma ve yeni yazılım süreci, siyaset ve devlet hayatının her alanına yayılsın.

Artık, bu bir zorunluluk."

Şamil Tayyar'ın açıklamasının ardından sosyal medyada o 'ağır' ismin kim olduğu tartışılmaya başlandı.