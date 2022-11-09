AKP'li Teğmen Çelebi 'Türkiye Yüzyılı başladı' diye paylaşım yaptı

CHP'den Memleket Partisi'ne geçen ve buradan da istifa ettikten sonra AKP'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Türkiye Yüzyılı" şarkısının klibini paylaştı.



Mehmet Ali Çelebi paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı başladı. Durduramazsınız. Cumhur İttifakı tam yol ileri" ifadelerini kullandı.



Şarkıda yer alan "Doğ ey güneş, üstümüze dök ışıklarını. Dağılsın bulutlar, mazlumlar söylesin şarkılarını. Başlasın Türkiye Yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi!" sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seslendirildi.



"Türkiye Yüzyılı"nın söz ve müziği Yücel Arzen'e ait.



Şarkının rap bölümünü ise Rapçi Sept&Mengelez seslendirdi.



