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  • AKP'li Teğmen Çelebi 'Türkiye Yüzyılı başladı' diye paylaşım yaptı

AKP'li Teğmen Çelebi 'Türkiye Yüzyılı başladı' diye paylaşım yaptı

Yeni AKP'li İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Türkiye Yüzyılı" şarkısının klibini sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 11:06
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AKP'li Teğmen Mehmet Ali Çelebi 'Türkiye Yüzyılı başladı' diye paylaşım yaptı

AKP'li Teğmen Çelebi 'Türkiye Yüzyılı başladı' diye paylaşım yaptı
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CHP'den Memleket Partisi'ne geçen ve buradan da  istifa ettikten sonra AKP'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Türkiye Yüzyılı" şarkısının klibini paylaştı.

Mehmet Ali Çelebi paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı başladı. Durduramazsınız. Cumhur İttifakı tam yol ileri" ifadelerini kullandı.

Şarkıda yer alan "Doğ ey güneş, üstümüze dök ışıklarını. Dağılsın bulutlar, mazlumlar söylesin şarkılarını. Başlasın Türkiye Yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi!" sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seslendirildi.

"Türkiye Yüzyılı"nın söz ve müziği Yücel Arzen'e ait.

Şarkının rap bölümünü ise Rapçi Sept&Mengelez seslendirdi.

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Ali
9.11.2022 11:21
ilkesiz ve tutarsız bir kişinin hiç bir demecinin Türk Milleti nin gözünde değeri yoktur......  
 
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