7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Vakıf arazisi AKP'li ismin ağabeyine kiralandı. Mahalleli iptali için imza kampanyası düzenledi

Vakıf arazisi AKP'li ismin ağabeyine kiralandı. Mahalleli iptali için imza kampanyası düzenledi

İstanbul Fatih’te, kültür alanı olarak ayrılan vakıf arazisi eski AKP Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun başkanlığını yaptığı ‘Yeni Dünya Vakfı’na ‘Kuran kursu’ için 9 yıllığına tahsis edilmesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 01:15
Takip Et

AKPli Tevfik Göksu’nun ağabeyi olan eski Milletvekili Mahmut Göksu vakıf arazisini Kuran kursu yapmak için kiraladı

Vakıf arazisi AKP'li ismin ağabeyine kiralandı. Mahalleli iptali için imza kampanyası düzenledi
+
Aa
-

MedyaRadar’ın özel haberine göre ‘Kuran kursu’ adı altında, 457 pafta 2479 ada 9 parselde bulunan ağaçlıklı alanda 5 kat olacak şekilde inşaata başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun ağabeyi olan eski Milletvekili Mahmut Göksu’nun başkanlığını yürüttüğü ‘Yeni Dünya Vakfı’ Fatih’teki belki de son yeşillik alanlardan biri olan Karadeniz Caddesi üzerindeki 3 dönümlük araziyi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 9 yıllığına kiralayarak imara açtırdı.

BÖLGEDE ÇOK SAYIDA KURAN KURSU BULUNUYOR

Tarihi medrese kalıntılarının olduğu ve mahalle halkının yeşil alan olarak kullandığı arazi için imza kampanyası düzenlense de bir sonuç elde edemedi. Öte yandan Kuran kursu yapılacak yerin bulunduğu bölgede çok sayıda Kuran kursunun olması ise dikkat çekiyor.

YENİ DÜNYA VAKFI'NIN YÖNETİMİNDE AKP'Lİ İSİM SAYISI FAZLA

Yeni Dünya Vakfı'nın yönetiminde oldukça önemli isimler var. Eski AKP Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun başkanlığını yaptığı vakfın mütevelli heyetinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen bulunuyor. Yönetimde AKP Büyükçekmece İlçe eski Başkanı Ekrem Görçeker, Akmercan şirketler grubunun sahibi Gazi Akmercan, eski AKP Milletvekili Sağlık Bakanı yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de yer alıyor.

Öte yandan vakfın istişare kurulunda ise AKP’li Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Fatih eski Belediye Başkanı Mustafa Demir, Küçükçekmece eski Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in de aralarında bulunduğu birçok partili isim var.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
1
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
2
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
3
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
4
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
5
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
6
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
7
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿İran'da ölenlerin sayısı 304'e yükseldi
﻿İran'da ölenlerin sayısı 304'e yükseldi
﻿İran'da ölenlerin sayısı 304'e yükseldi
﻿MSB açıkladı. Taciz atışı sonucu 1 asker şehit oldu
﻿MSB açıkladı. Taciz atışı sonucu 1 asker şehit oldu
﻿MSB açıkladı. Taciz atışı sonucu 1 asker şehit oldu
﻿7 yaşındaki Irmak bazanın altında kalarak öldü
﻿7 yaşındaki Irmak bazanın altında kalarak öldü
﻿7 yaşındaki Irmak bazanın altında kalarak öldü
﻿Yurtta zehirlenme vakalarına bir yenisi daha eklendi
﻿Yurtta zehirlenme vakalarına bir yenisi daha eklendi
﻿Yurtta zehirlenme vakalarına bir yenisi daha eklendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.