AKP’li Tevfik Göksu’nun yeğeni bankamatik memuru çıktı. Belediye el değiştirince ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Birgün
AKP’li Tevfik Göksu’nun yeğeni bankamatik memuru çıktı. Belediye el değiştirince ortaya çıktı

Tevfik Göksu’nun yeğeni Hasan Hüseyin Göksu’nun Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde 'bankamatik personeli' olduğu belediye CHP’ye geçince de istifa ettiği ortaya çıktı.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun yeğeni Hasan Hüseyin Göksu’nun bankamatik memuru olarak Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde çalıştığı iddia edildi.

Barış Can Sarıkaş’ın haberine göre, Hasan Hüseyin Göksu aynı zamanda AKP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyordu.

Dolayısıyla yeğen Göksu, kamu görevlilerinin siyasi partilerde görev alamama şartını ezdi.

İddialara göre, Gaziosmanpaşa Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünde 2018 yılının Nisan ayından beri "Eğitmen" kadrosuyla görev yapan Hasan Hüseyin Göksu 15 Nisan 2023 tarihinde kadroya alındı.

BELEDİYE CHP'YE GEÇİNCE İSTİFA ETTİ

6 yıl boyunca 'bankamatik' memur olarak Hasan Hüseyin Göksu maaş aldı. Göksu, AKP’nin Gaziosmanpaşa’da yenilmesinin ardından 14 Nisan'da istifa ettiği ileri sürüldü.

Belediyede 'bankamatik' memur olarak yıllarca maaş alan Hasan Hüseyin Göksu AKP'nin seçim yenilgisi üzerine 14 Nisan'da istifa etmek zorunda kaldı

31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP Gaziosmanpaşa’yı kaybetti, CHP aldı ve Hakan Bahçetepe koltuğa oturdu.

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