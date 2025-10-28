19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonda tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kayyum atanan TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile İmamoğlu'nun tutuklu danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan, 27 Ekim gecesi "siyasi casusluk" iddiasıyla tutuklandı. İmamoğlu, "yolsuzluk" soruşturmasının ardından "casusluk" soruşturmasından da tutuklanarak ikinci kez tutuklanmış oldu.

SELVİ: İMAMOĞLU’NUN BİR CASUSLUK FAALİYETİ İÇERİSİNDE OLDUĞUNU KANITLAMAYA YETMEZ

Operasyona dair ise muhalif kesimlerden tepkiler gelse de iktidara yakın Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin dün canlı yayında İmamoğlu’nu suçlamaya yeterli kanıt olmadığını söylemesi dikkat çekmişti. Selvi, “Seçim kazanıldıktan sonra bir fotoğraf verilmesi Ekrem İmamoğlu’nun bir casusluk faaliyeti içerisinde olduğunu kanıtlamaya yetmez” ifadelerini kullandı.

AKP TROLLERİ SELVİ'YE SALDIRDI

AKP’ye ve MHP'ye yakınlığı ile bilinen bazı hesaplar ise Selvi’yi topa tutarak linç kampanyasında bulundu.

AHMET HAKAN SELVİ'YE DESTEK ÇIKTI

Selvi’ye yapılanlara karşın aynı kurumda çalıştığı Ahmet Hakan ise Abdulkadir Selvi'ye destek çıktı. Hakan, mahkeme kararı olmadığını, sadece iddiaların olduğunu ve bundan sebeple insanların sadece iddialara bakarak olumlu ya da olumsuz yorumlar yapabileceğinin altını çizdi.

Hakan şunları dile getirdi:

"Buna tepki gösterenler var. Ortada henüz bir mahkeme kararı yok. Sadece iddialar var. Bazılarının bu iddialara bakarak... “Bu çok ciddi bir suçlama” demeye, “Adam resmen casusluk yapmış” demeye, “Abooo! Bu nasıl iş” demeye hakkı var. Ama bazılarının da bu iddialara bakarak... “Benim kafama pek yatmadı” demeye, “Deliller bana yetersiz geldi” demeye, “Ben pek ikna olmadım” demeye hakkı var. Ne yani?"