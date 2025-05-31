AKP’li troller ya erdi ya da geleceği görüyor! Bakın bu kez kime soruşturma açıldı

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle ilgili 4 ayrı soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

HASAN AKGÜN DE GÖZALTINDA

Gözaltı kararı verilenler arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de bulunduğu bildirildi.

Gözaltına alınan Hasan Akgün’le ilgili, AKP'li trol Emre Erciş’in 14 ay önce sosyal medyada paylaşım yaptığı ve Akgün’ün tutuklanacağını öne sürdüğü ortaya çıktı.

31 MART PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Akgün'ü hedef alan paylaşımlardan birini yapan AKP'li trol Emre Erciş, 2024 yerel seçimlerinin yapıldığı 31 Mart günü sosyal medyada, “1 yıl içinde bu fotoğrafta o yerde yatan sevimli köpekle eşin olacak. Büyük ihtimalle seni cezaevinde ziyarete geliyor olacaklar...” ifadelerini kullandı.