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  • AKP’li belediye 41 milyon TL’lik vergi borcu için Hazine’ye 10 okul alanını sattı. Camilerden sonra sıra okullara geldi

AKP’li belediye 41 milyon TL’lik vergi borcu için Hazine’ye 10 okul alanını sattı. Camilerden sonra sıra okullara geldi

AKP’li Tuzla Belediyesi, 41 milyon TL’lik vergi borcu için Hazine’ye 10 okul alanını sattı. Ek bütçe de hazırlayan belediye 82 milyon TL değerindeki taşınmazını da satacak.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 12:22
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 13:00
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AKP’li Tuzla Belediyesi 41 milyon TL’lik vergi borcu için Hazine’ye 10 okul alanını sattı. Camilerden sonra sıra okullara geldi

AKP’li belediye 41 milyon TL’lik vergi borcu için Hazine’ye 10 okul alanını sattı. Camilerden sonra sıra okullara geldi
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AKP’li ilçe belediyelerine merkezi idare kıyak üstüne kıyak yapmaya devam ediyor. AKP’li belediyeler milyonlarca liralık vergi borçlarını, okul ve cami alanı olarak belirlenen arsalarını Hazine’ye devrederek sildiriyor.Bunun son örneklerinden biri de İstanbul Tuzla’da yaşandı. Okul ve cami satan belediyelere yenisi eklendi

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, AKP’li Tuzla Belediye Meclisi’nin eylül ayı oturumunda, belediyeye ait 12 taşınmazın Hazine’ye devri görüşüldü. Meclis’ten oybirliğiyle geçen teklifle belediye, Merkez Mahallesi’nde yer alan ve toplam büyüklüğü 18 bin metrekare olan 10 okul alanı ile 2 dini tesis alanını Hazine’ye devretti. Bu devir işlemi karşılığında da Tuzla Belediyesi’nin 41 milyon 53 bin TL’lik vergi borcu silindi.

Ayrıca AKP’li Tuzla Belediyesi milyonlarca liralık bir ek bütçe hazırladı. Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın imzasıyla Belediye Meclisi’ne sunulan teklifte, 220 milyon TL’lik bir ek bütçe hazırlandığı ve bu ek bütçenin 82 milyon 950 bin TL’lik kısmının taşınmaz satışlarından karşılanacağı açıklandı. Bu teklifte yine oybirliğiyle Meclis’te kabul edildi.

AKP’LİLER BİRBİRLERİNİ ÖRNEK ALIYOR

Geçen temmuz ayında da AKP’li Çekmeköy Belediyesi yine tartışma yaratacak bir karara imza attı. Belediye, üzerinde okul, cami ve aile sağlığı merkezlerinin bulunduğu birçok arazisini hazineye vergi borçları karşılığında ve boş yeni arazi almak için hazineye sattı.

Çekmeköy Belediyesi mülkiyetindeki araziler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak’a devredildi. Devredilen 8 araziden 2’sinin üzerinde cami, 3’ünde aile sağlığı merkezi, 2’sinde ilkokul ve 1’inde de imam hatip lisesi yer alıyordu. Belediye üzerinde cami, okul ve aile sağlığı merkezlerinin yer aldığı ve 53 milyon 96 bin TL değerindeki toplam 11 bin 435 bin metrekarelik arazileri Milli Emlak’a devretmesinin karşılığında ise mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan iki araziyi aldı. Bu iki arazinin toplam büyüklüğü ise 7 bin 175 bin metrekare olarak açıklandı. Bu iki arazinin boş olduğu, birinin imar planlarına ticaret alanı diğerinin ise konut alanı olarak işlendiği ifade edildi.

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