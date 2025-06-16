AKP’li ünlü isim, 5 milyonluk aracından indi! Emekliye 3 bin TL’lik zammı çok gördü… 324 bin lira maaş alıyor…

Düzenleme: Kaynak: Korkusuz
AKP’li ünlü isim, 5 milyonluk aracından indi! Emekliye 3 bin TL’lik zammı çok gördü… 324 bin lira maaş alıyor…

Milyonlarca vatandaşın zam talebine kulak asmayan AKP’li Grup Başkanı Abdullah Güler, 5 milyon değere ulaşan bir lüks aracı kullanıyor.

Açlık sınırının asgari ücreti aştığı ve en düşük emekli maaşının asgari ücrete bile gelmediği ortamda ‘maaşları iyileştirin’ diyen milyonlarca vatandaşa kulak asmayan AKP’li Grup Başkanı Abdullah Güler, 5 milyon değere ulaşan bir lüks aracı kullanıyor.

MİLYONLARCA VATANDAŞ AÇLIK SINIRI ALTINDA MAAŞ ALIYOR

Açlık sınırı 24 bin 35 TL’ye gelerek asgari ücreti aştı. Hayat pahalılığını en derinden hisseden kesim ise en düşük emekli aylığını alan emekliler oldu. En düşük emekli aylığı 14.469 TL’ye getirilmişti. Ancak emekli aylığı son 5 ayda 2 bin TL’yi aşan bir kayıp yaşadı. Fark ödemesi yapılsa da kök aylığı düşük olanlara fark ödemesi sağlanmamış olacak. Bu noktada emekliler, seyyanen zam ve kök aylıklarına iyileştirme bekliyor.

EMEKLİYİ GÜNDEMİNE ALMADI

Milyonlarca emekli iyi haber beklerken ara zamda sadece fark ödemesi alacak. “Tok, açın halinden anlamaz” diyen AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ise ne emekliye ne de asgari ücretliye bir müjdeli haber vermemişti. En düşük emekli maaşının artışı için de “Gündemimizde değil” diyen Güler, emekli maaşıyla birlikte toplam 324 bin lira kazanıyor.

MİLYONLARCA LİRALIK ARAÇ KULLANIYOR

Korkusuz’da yer alan haberde; Güler, 5 milyon değeri aşan Audi A-6’yı kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca yakıt ve şoför masra­fı da Meclis tarafından ödeniyor.

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