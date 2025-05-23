AKP'li ünlü isimden itiraf gibi açıklama! İsmail Küçükkaya 'tesadüfen denk geldi' diyerek duyurdu... Erdoğan kurmaylarını acilen Saray'a çağıracak

Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya bugünkü canlı yayında bomba bir iddiada bulundu. Küçükkaya, AKP’nin en önemli beş isminden biriyle ‘tesadüfen denk geldim’ diyerek, kendisine "50 milyar dolar rezervimiz yandı. Buna yanıyorum" dediğini söyledi.

50 MİLYAR DOLAR YAKILDI İDDİASI

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 19 Mart’ta ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında gözaltına alınırken, 23 Mart tarihinde de tutuklanmıştı. İmamoğlu’nun tutuklanması ekonomi piyasasına yansıması ise ağır oldu. Başta 20 milyar dolarlar konuşulurken İmamoğlu operasyonlarında 50 milyar doların yakıldığı iddia edildi.

CANLI YAYINDA İTİRAFI PAYLAŞTI

AKP'nin önde gelen isimleri arasında yer alan Nihat Zeybekçi de geçtiğimiz günlerde İmamoğlu operasyonunun ekonomiye zararını kabul etmişti. Zeybekçi'nin sözlerini hatırlatan İsmail Küçükkaya, AKP'nin en önemli beş isminden birinin itirafını canlı yayında açıkladı.

AKP’Lİ: 50 MİLYAR DOLAR REZERVİMİZ YANDI. BUNA YANIYORUM

Küçükkaya, ‘Tesadüfen denk geldiğim’ diyerek, o AKP'linin, "50 milyar dolar rezervimiz yandı. Buna yanıyorum" dediğini söyledi. Küçükkaya, Zeybekçi, Hüseyin Çelik ve Bülent Arınç gibi her AKP'linin açıktan konuşacak cesareti olmadığını vurgularken, "Böyle ekranların karşısına çıkıp da böyle konuşmak kolay değil tabii. AK Parti'de işler öyle yürümüyor” ifadelerini kullandı.