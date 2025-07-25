AKP'li ünlü ismin gıda şirketi iflasın pençesinde. Arazinin büyüklüğü 120 bin metrekare

Afyonkarahisar’da yumurta üretimiyle tanınan YUMTAT Gıda, FETÖ’ye finansman sağladığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketler arasında yer aldı. 120 bin metrekarelik arazi üzerine kurulu tesis, günlük 300 bin yumurta üretimiyle bölgenin önemli yatırımlarından biri.

Şirketin, HAKMAR ve Tatbak firmalarını da bünyesinde barındıran HAKMAR Şirketler Grubu’na bağlı olduğu belirtildi.

Soruşturma, FETÖ’ye mali destek sağladığı tespit edilen iş insanı Zeki Doruk’un 22 şirketini kapsıyor. Unkar Gıda, Haket Hayvancılık, Sivas Birlik Tarım Ürünleri ve MBA Global İnşaat gibi firmalara da kayyum atanırken, YUMTAT’ın sahibi Haydar Kaya’nın AKP ile yakın bağları dikkat çekti.

Kaya, bir dönem Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyeliği yapmış, şu anda ise AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. YUMTAT’ın Afyonkarahisar Merkez Burhaniye Köyü’ndeki dev tesisi, modern altyapısıyla öne çıkıyor. Ancak şirketin iflasın eşiğinde olduğu iddiaları, bölgedeki ekonomik etkileri açısından endişe yaratıyor.

Soruşturma kapsamında el konulan mal varlıkları, Türkiye genelinde yürütülen operasyonların bir parçası. Haydar Kaya’nın ismi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illere yaptığı 1 milyon liralık nakdi yardım nedeniyle de gündeme gelmişti. Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı tarafından plaketle ödüllendirilen Kaya’nın, bu yardımın ardından şirketiyle ilgili soruşturma sürecine dahil olması dikkat çekti.

Soruşturmanın, şirketin faaliyetlerini ve bölgedeki istihdamı nasıl etkileyeceği merak konusu. Yetkililer, kayyum sürecinin şirketlerin yönetimini ve işleyişini düzenlemek amacıyla başlatıldığını belirtirken, soruşturmanın derinleşmesiyle yeni detayların ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.