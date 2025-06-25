AKP'li üst düzey isim kaza geçirdi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li üst düzey isim kaza geçirdi!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum'da denizde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın Muğla Bodrum'da denizde kaza geçirdiği ifade edildi. Yalçın'ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Gazeteci Adem Metan, Yalçın'ın ciddi durumunun olmadığını belirterek "Muhtemelen şu dakikalarda taburcu edildi" dedi.

"CİDDİ BİR DURUMUN OLMADIĞINI ÖĞRENDİM"

Metan yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sn. Hasan Basri Yalçın, yaşadığı bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldı haberlerini duyunca kendisini aradım. Ciddi bir durumun olmadığını öğrendim. Muhtemelen şu dakikalarda taburcu edildi. Geçmiş olsun."

Son Haberler
Kenya'da sokaklar karıştı: 56 yaralı
Kenya'da sokaklar karıştı: 56 yaralı
Finalde sürpriz başlangıç: Fenerbahçe şampiyonluk için çıkmıştı
Finalde sürpriz başlangıç: Fenerbahçe şampiyonluk için çıkmıştı
Mansur Yavaş büyük tehlikeye dikkat çekti, talimatı verdi!
Mansur Yavaş büyük tehlikeye dikkat çekti, talimatı verdi!
Konya'da İHA paniği! Ekipler seferber oldu
Konya'da İHA paniği! Ekipler seferber oldu
Fenerbahçe'den meraklandıran Alex paylaşımı: 'Bize emanet'
Fenerbahçe'den meraklandıran Alex paylaşımı: 'Bize emanet'