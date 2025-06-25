AKP'li üst düzey isim kaza geçirdi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın Muğla Bodrum'da denizde kaza geçirdiği ifade edildi. Yalçın'ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Gazeteci Adem Metan, Yalçın'ın ciddi durumunun olmadığını belirterek "Muhtemelen şu dakikalarda taburcu edildi" dedi.

"CİDDİ BİR DURUMUN OLMADIĞINI ÖĞRENDİM"

Metan yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sn. Hasan Basri Yalçın, yaşadığı bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldı haberlerini duyunca kendisini aradım. Ciddi bir durumun olmadığını öğrendim. Muhtemelen şu dakikalarda taburcu edildi. Geçmiş olsun."