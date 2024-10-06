AKP’li üst düzey yöneticiye şok protesto! Apar topar salondan çıkarıldılar

Kocaeli Kitap Fuarı başladı, fuarın ilk gününde konuşmacılar arasında yer alan isimlerden biri de AKP Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu’ydu.
SALONDAN ÇIKARILDILAR
Yenişehirlioğlu'nun Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği söyleşi, hayvanseverler tarafından protesto edildi. Hayvan hakları savunucuları, "katliam yasası" olarak adlandırdıkları "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" taslağını hazırlayan Yenişehirlioğlu'na tepki gösterdi. Protestocular, "Susma haykır, katliama hayır" sloganları attı.
Salonda bulunan güvenlik görevlileri protestocuları salondan çıkardı.