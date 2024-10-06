AKP’li üst düzey yöneticiye şok protesto! Apar topar salondan çıkarıldılar

Gülsüm Alpkıray
AKP’li üst düzey yöneticiye şok protesto! Apar topar salondan çıkarıldılar

"Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" taslağı hazırlayan AKP Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, hayvanseverler tarafından Kocaeli Kitap Fuarı'nda protesto edildi. Grup, "Susma haykır, katliama hayır" sloganları attı. Protestocular güvenlik görevlileri tarafından salondan apar topar salondan çıkarıldı.

Kocaeli Kitap Fuarı başladı, fuarın ilk gününde konuşmacılar arasında yer alan isimlerden biri de AKP Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu’ydu.

SALONDAN ÇIKARILDILAR

Yenişehirlioğlu'nun Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği söyleşi, hayvanseverler tarafından protesto edildi. Hayvan hakları savunucuları, "katliam yasası" olarak adlandırdıkları "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" taslağını hazırlayan Yenişehirlioğlu'na tepki gösterdi. Protestocular, "Susma haykır, katliama hayır" sloganları attı.

Salonda bulunan güvenlik görevlileri protestocuları salondan çıkardı.

Son Haberler
Vietnam’ın GSYİH’sia artış gösterdi
Vietnam’ın GSYİH’sia artış gösterdi
Göztepe kazanmaya devam ediyor
Göztepe kazanmaya devam ediyor
Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in katili Semih Çelik nasıl serbest kaldı?
Ayşenur ve İkbal’in katili nasıl serbest kaldı
CHP’ye 10 bin kişi katıldı
CHP’ye 10 bin kişi katıldı
İstanbul’un kurtuluşunun 101'inci yılı törenle kutlandı
İstanbul’un kurtuluşunun 101'inci yılı törenle kutlandı