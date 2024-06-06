AKP'li üye açık açık sordu. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı hangi akrabasını işe aldığını ağzı ile söyledi

Esenyurt Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Togay Çoban, Başkan Ahmet Özer'e belediyeye oğlunu, kız kardeşini, amca oğlunu, kayınbiraderini işe alıp almadığını sordu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise bu soruyu yanıtlarken Nasıl yöneteceğimi ben bilirim. Kimseye soracak halim yok' dedi. Yanıtının devamında ise kendi ağzı ile hangi akrabasını işe aldığını açıkladı.

AKP ÜYE TOGAY ÇOBAN AÇIK AÇIK SORDU

CHP lideri Özgür Özel'in 'kimse akrabasını işe almayacak' sözlerini hatırlatan Togay, "Ben isim vermeyeceğim. Özel kalem kardeşinin oğlu, özel kalem amca oğlu, yakın koruması akrabası, Amerika'dan gelen uzaktan akrabası, satın almada kayınbiraderi, kız kardeşi, oğlu gibi iddialar var. Belki bunlar doğru değildir. Çünkü sayın profesör bu konuda çok dikkat eden bir büyüğümüz." sözlerini kullandı.

"İNANMAK İSTEMEDİK ÇÜNKÜ…"

Togay, Esenyurt Belediyesi'nde eski başkanlar döneminde akrabasını işe alma durumlarının yaşanmadığını söyleyerek "Ama sayın başkanla ilgili bu iddialar doğru mu değil mi bilmiyoruz. İnanmak da istemedik. Çünkü Esenyurt'un durumu belli. Bu konularda bir açıklama yaparsanız seviniriz." dedi.

"NASIL YÖNETECEĞİMİ BEN BİLİRİM"

AKP'li üye Togay'ın verdiği bilgilerin yanlış olduğunu söyleyen Özer, 5-6 tane değil 2 danışmalı olduğunu söyledi. Özer AKP döneminde 43 tane başkan danışmanı çalıştırıldığını söyleyerek 2 danışmanının hesabının kimsenin soramayacağını söyledi.

"KAYINBİRADERİM BURADA ÇALIŞIYOR AMA KAYINBİRADERİM OLDUĞU İÇİN DEĞİL"

Eseryurt Belediye Başkanı Ahmet Özer yanıtın devamında ise ne kızının ne kız kardeşinin ne de oğlunun belediye çalışmadığını söyleyerek böyle bir şeyi kendisinin de istemediğini belirtti.

Özer, bu cümlelerin ardından kayınbiraderinin belediyede çalıştığını söyledi. Neden kayınbiraderinin belediye çalıştığını ise "Ama kayınbiraderim olduğu için çalışmıyor. Üniversite genel sekreterliği yaptığı, hastane baş müdürlüğü yaptığı için, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor. Çalışacak da." diye konuştu.