AKP'li üye başkanın üzerine yürüdü! Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yüksek tansiyon

Ortamı sakinleştirmeye çalışan CHP'li Başkan Mustafa Bozbey'e bazı AKP'li meclis üyeleri küfürler ederek üzerine yürüdü.

Meclis toplantısında grup sözcülerinin konuşmalarının sonrasında söz alan AKP Grubu Bursa Büyükşehir ve Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesi Ömer Faruk Temiztürk, "1 Mayıs günü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in halay çektiği görüntüleri izledik. O videoyu izlerken işten çıkarılan 2 bine yakın personel aklıma geldi" dedi.

Bu sözlere sinirlenen CHP Grubu Bursa Büyükşehir Meclis Üyesi Emel Duman'ın, "Senin amcan Yenişehir’de çalışıyor, onu niye çıkarmadık. Çalışanı çıkarmıyoruz ki" diye konuşunca Meclis'te tansiyon birden yükseldi.

Başkan Bozbey, meclisteki gerginlik nedeni ile oturuma ara verdi. Ancak oturumun yeniden açıldığı sırada bazı AKP'li meclis üyeleri Bozbey'e hakaretler ederek üzerine yürümesi nedeni ile meclis yeniden karıştı.

BOZBEY'DEN HAKARETLERE TEPKİ: BURSA'DA SİYASETİN KİRLETİLMESİNE İZİN VERMİYORUZ

Meclis çatısı altında sergilenmesi gereken saygı, nezaket ve ciddiyet anlayışının çiğnendiğini, kurumların itibarının hedef alındığını söyleyen Başkan Bozbey, "Bursa’nın seçilmiş başkanı Mustafa Bozbey’e karşı talihsiz ve yakışıksız ifadeleri kullanan AK Parti Meclis Üyelerinin tutumunu en sert biçimde kınıyorum. AK Parti’den, kendi içinde de bu yakışıksız ifadeler nedeniyle, gerekli işlemleri yapmasını bekliyorum. Aksi takdirde, bu çirkin saldırıyı sahiplenmiş olacaklardır. Bursa halkının iradesini temsil eden bu makamın onuru, hiçbir kişi ya da grubun siyasi hırslarına malzeme edilemez. Bursa, ahlaklı insanların şehridir. Ağza alınmayacak küfürler ile Bursa’da siyasetin kirletilmesini asla kabul etmiyoruz. Siyasi ahlakı ve Bursa’nın huzurunu korumak için her platformda bu davranışların karşısında olacağımızın altını çiziyoruz" diye konuştu.