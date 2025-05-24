AKP’li vakıfta milyonluk vurgun! “Ahtapot gibi sardı” diyerek bombayı patlattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz dün X hesabı üzerinde bomba bir iddiada bulundu. Yavuzyılmaz, AKP’li Yunus Emre Vakfı’nda Anka Kongre Turizm adlı organizasyon şirketinin 5 ayda kazandığı 61 ihalede yolsuzluk yapıldığını öne sürdü. Yılmaz, yolsuzluk tutarının güncel kurla 43 milyon 457 bin TL olduğunu söyledi.

Organize işler!



AK Parti’nin bir ahtapot gibi sardığı Yunus Emre Vakfı’nda;



Anka Kongre Turizm adlı organizasyon şirketinin 5 ayda kazandığı 61 ihalede yolsuzluk yapıldığını tespit ettik.



Yolsuzluk tutarı: 1.120.038 Dolar

Güncel kur’la: 43.457.000 TL



Dosyada AK Partili bir… pic.twitter.com/0XzpGsVGIZ — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) May 23, 2025

43 MİLYON 457 BİN TL’LİK YOLSUZLUK İDDİASI!

Sahte faturalar ile gündeme gelen Yunus Emre Vakfı ve Enstitüsü ile ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, bomba gibi yeni bir iddiayı X hesabı üzerinden paylaştı. “AK Parti bir ahtapot gibi sardı” diyen Yavuzyılmaz, “Anka Kongre Turizm adlı organizasyon şirketinin 5 ayda kazandığı 61 ihalede yolsuzluk yapıldığını tespit ettik. Yolsuzluk tutarı 1 milyon 120 bin 38 Dolar, güncel kur ile 43 milyon 457 bin TL” dedi.

AKP’Lİ BİR BAKANIN VE MHP’Lİ BİR YÖNETİCİNİN, AİLE BİREYLERİNİN DE ADININ GEÇİYOR

Dosya içerisine de değinen Yavuzyılmaz, AKP’li bir bakanın ve MHP’li bir yöneticinin, aile bireylerinin de adının geçtiğini iddia etti. Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu müfettişlerince yapılan soruşturmaya göre; İhalelerin satın alma dosyalarının baştan sona uydurma veya kurgulanmış olduğu, teklif süreçlerinin göstermelik yürütüldüğü, piyasa araştırmalarının gerçekçi olmadığı, alım süreçlerinin belirli bir firmanın lehine olacak şekilde yürütüldüğü, 5 ayda 61 ihaleyi kazanan firmanın tek bir çalışanının olduğu, ofisinin Sanal Ofis olduğu belirlendi.

“HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANMIŞ”

Aynı kişiye ait şirketlerin aynı ihaleye teklif verdiği, ihaleye giren üçüncü firmaların adına sahte teklif belgeleri düzenlendiğini de paylaşan Yavuzyılmaz, “İhale süreçlerinin manüple edildiği, haksız kazanç sağlandığı, satın alma süreçlerine fesat karıştırıldığı, sahte hizmet ifa tutanakları düzenlendiği, vakıf kaynaklarının bilinçli ve sistematik zarara uğratıldığı, bu doğrultuda satın alma evraklarında ve banka ödeme talimatlarında imzası bulunan kişiler ve şirket yetkilisinin, kendileri ve/veya başkalarının lehine menfaat temin ettiklerinin de soruşturmada geçtiğini belirtti.

İMZA ATAN İSİMLER

Satın almada onay belgeleri ve piyasa araştırma tutanaklarında imzası olanlara da değinen Yavuzyılmaz, Enstitü Başkanı Şeref Ateş (kaçak), Başkan Yrd. Rahmi Göktaş (serbest), Daire Başkanı Murat Çakır (tutuklu). Ayrıca bu kişilerin satın alma komisyonunda da yer aldığını Yavuzyılmaz açıkladı.