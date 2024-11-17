AKP'li Varank, teğmenleri FETÖ'cülere benzetti

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AKP'li Varank, teğmenleri FETÖ'cülere benzetti

AKP'li Mustafa Varank, Kara Harp Okulu'ndaki resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yemin eden ve ihraç süreci başlatılan teğmenler için 'FETÖ' benzetmesinde bulundu.

30 Ağustos’ta Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı mezuniyet töreni düzenlenmişti.

Törende rutin akışın bitmesinin ardından mezun olan teğmenler, okul geleneğindeki yemin metni için kılıç çatmıştı.

Yeminin ardından ise teğmenler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atılmıştı.

Erdoğan törendeki sahne için yaptığı açıklama ile “En kısa zamanda hak ettikleri cezayı alacaklar” demişti.

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Teğmenler ile ilgili olarak son olarak AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teğmenleri, 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan askerlere benzetti.
Varank, büyük tepki çeken paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eski Harbiyeli olmak kimseye disiplinsizlik ve suç işleme özgürlüğü vermez! 15 Temmuz'da 251 vatan evladını şehit eden ve kahraman ordumuzdan ihraç edilen 150 general de harbiye mezunuydu..."

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