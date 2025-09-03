AKP’li vatandaş partisini topa tuttu! “Gerçeği geç de olsa gördü” Herkes bu sokak röportajını konuşuyor

Sokak röportajları, Türkiye’nin nabzını tutmaya devam ediyor ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle son dönemde, eski AKP seçmenlerinin ve partiye yakın isimlerin iktidara yönelik eleştirileri, bu röportajların en çok dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.

Vatandaşların sokakta mikrofonlara içtenlikle dile getirdiği görüşler, ekonomik sorunlar, siyasi hayal kırıklıkları ve toplumsal meseleler etrafında yoğunlaşırken, eski AKP’lilerin iktidarın politikalarına yönelik sert tepkileri sosyal medyada çokça konuşulanlar arasında olduğu görüldü.

Sade vatandaş isimli Youtube kanalında sokak röportajında konuşan eski AKP’linin iktidara olan büyük tepkisi dikkat çekti.

AKP'li adamın konuşmasına kulak kabartan bir vatandaş "Bu kişi bilinçli AKP'li. Ekonominin berbat halini görüyor. Çocuğuna belki defter, kalem alamadığı için öfkesini kustu. Bazı AKP'liler 23 yıldır ülkeyi CHP yönetiyormuş gibi tavır alıyordu. Geçinemiyorum diyen, kira fiyatlarına isyan eden, Suriyelilerden şikâyet eden bazı kişiler 'CHP'ye benden oy yok. Oyumu AKP'ye vermeye devam edeceğim' diyerek daha ülkeyi kimin yönettiğini, CHP'nin bunda etkisi olmadığını anlamıyor ya da anlamak istemiyor" dedi.

Sokak röportajında 23 yıllık AKP dönemini 6 dakikada anlattı. Vatandaşın alkışlamaktan elleri kızardı

AKP'li vatandaş, şunları kaydetti:

“BU SAATTEN SONRA AK PARTİ'YE NE OY VERİRİM, ÇEVREMDEKİLERE VERDİRTİRİM”

“İktidara geldiği günden beri oyunu AK Parti'ye vermiş bir şahısım ve çevremdeki yirmi kişiye de belki elli kişiye, belki yüz kişiye de AK Parti'ye vermesi için yönlendirmiş bir şahısım. Ama bugüne kadar vermiş olduğum bütün oylar haram olsun ve hiçbir şekilde bu saatten sonra AK Parti'ye ne oy veririm, çevremdekilere verdirtirim.

“ÜLKEMİZ GERÇEKTEN FAKİRLEŞTİ”

Gerçekten ekonomiyi çok büyük bir kaosa sürüklediler. Böyle büyük bir çıkmazdayken hastane yapıyor, doktor yok, üniversite yapıyor, öğretim üyesi yok, hoca yok, dekan yok.

Yapmış oldukları bu politika sayesinde ülkemiz gerçekten fakirleşti ve fakirleşmeye mahkûm edildi”