AKP’li ve CHP’li vekil sosyal medyada birbirlerine girdi! Polemik büyüyor…

AKP’li vekil Özlem Zengin’in CHP’li Aysu Bankoğlu’na “kendisinin 29 yaşında milletvekili olmasını sağlayan AK Parti’dir” söylemine CHP’li vekil Ali Mahir Başarır’dan “Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçludur! Bundan rahatsız olan AKP Grubunu da lanetliyorum” cevabı geldi. Son olarak Zengin, X hesabından bir paylaşım daha yaparak polemiğe devam etti.

ZENGİN: VEKİL ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETMELİDİR

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde söz alan AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin, CHP’li vekil Aysu Bankoğlu’na “Vekil Erdoğan’a teşekkür etmelidir. Çünkü kendisinin 29 yaşında milletvekili olmasını sağlayan AK Parti’dir. Yasal olarak mümkün değildi, önce 25 yaşa, sonra 18 yaşa indiren Erdoğan önderliğidir.” ifadelerini kullandı.

BAŞARIR: AKP GRUBUNU DA LANETLİYORUM!

Zengin’in sözlerine CHP’li sıralarda sert tepki geldi. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Zengin’in sözlerine ‘AKP Grubunu da lanetliyorum’ sözleriyle sert çıkıştı. Başarır X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise “29 yaşında Aysu Bankoğlu Bartın’dan milletvekili seçildiyse, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Tokat’tan milletvekili seçildiyse bunu Recep Tayyip Erdoğan’a değil;

Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçludur! Bundan rahatsız olan AKP Grubunu da lanetliyorum!” sözleri ile çıkıştı.

29 yaşında Aysu Bankoğlu Bartın’dan milletvekili seçildiyse, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Tokat’tan milletvekili seçildiyse bunu Recep Tayyip Erdoğan’a değil;



Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçludur!… pic.twitter.com/DwUq0t1egr — Ali Mahir Başarır (@alimahir) February 12, 2025

ZENGİN: RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ÖNCÜLÜĞÜNDE BİR HAMLE LAZIMDI BUNUN İÇİN…

Başarır’ın paylaşımının hemen ardından Özlem Zengin’den de polemiği büyütecek yeni açıklama geldi. X hesabı üzerinden yapılan gönderide Zengin şunları yazdı;

“Kadınlara seçilme hakkının bir çok batılı ülkeye göre erken dönemlerde verilmiş olduğuna bir itirazımız yok. Buna öncülük yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de şükranla anıyoruz. Ancak bu ilkesel bir düzenlemeydi. Kadınların sadece üçte birinden azının yararlanabildiği, "elit"lerin kullandığı bir haktı. Bu ülkede yaşayan kadınların en az üçte ikisi geleneksel veya dini hassasiyetlerle tercih ettikleri kıyafetleriyle seçilme haklarından yararlanamıyordu. Hatta unutmayın, AK Parti hakkında, kurucuları arasında başörtülü kadınlar bulunduğu için 2002'de kapatma davası açıldı. Bütün kadınların, kılık kıyafetine bakılmaksızın seçilebileceği şekilde seçilme hakkı 2015'te Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde sağlanmış oldu. Aysu Bankoğlu'na gelince... Kadınlara seçilme hakkı tanınması Aysu Bankoğlu'nun milletvekili seçilmesine yetmiyordu. Seçilebilmek için 30 yaşını beklemesi lazımdı. Bu yaş sınırını önce 25'e sonra 18'e indirmeseydik Aysu Bankoğlu seçilemezdi. Kadınlara seçilme hakkı tanınması gerekti ama yeter sebep değildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bir hamle lazımdı bunun için…”