AKP'li ve DEM'lileri buluşturan barış yemeği

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, AKP Milletvekili Halil Yıldız’ın yakınları tarafından öldürülen eşini ve iki oğlunu kaybeden Emine Şenyaşar'ın nöbeti, tutuklu oğlunun serbest bırakılmasıyla sona erdi. Öte yandan Yıldız ailesinden tutuklu bulunan üç sanık da tahliye edildi.

AKP ve DEM Parti ise iki aile arasında barışı sağlamak için çeşitli ziyaretlerde bulundu. TBMM AKP Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM DEM Parti Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, Ankara’dan Şanlıurfa’ya gelerek aileleri barıştırmak için çaba sarf etti.

HEYETLER AİLELERİ ZİYARET ETTİ

DEM Parti ve AKP heyetleri ise ayrı ayrı Şenyaşar ve eski Yıldız aileleri ile görüştü. Husumetin sona ermesi adına pazar günü düzenlenecek barış yemeğiyle ailelerin bir araya gelmesi bekleniyor.

SİYASETÇİLERDE KATILACAK

Suruç'ta düzenlenecek olan bu barış yemeğine, Şenyaşar ve Yıldız ailelerinin yanı sıra, siyaset dünyasından önemli isimler de katılım gösterecek. Yemeğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün katılacağı öğrenildi.

İKİ AİLE ARASINDAKİ TEMASLAR DUYURULMUŞTU

İki aile arasındaki temasları geçtiğimiz günlerde eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve DEM Parti Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar duyurmuştu.

Şenyaşar, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

“Değerli halkimıza, Bugün basına da yansıyan İçinde TBMM Başkan vekilimiz sayın sırrı Süreyya Önder ve Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız sayın Ahmet Türk ün içinde olduğu heyet Urfa’ya gelerek her iki aileyi de ziyaret etmişlerdir.”

Yıldız ise yaptığı iki paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“AK PARTİ Gurup Başkanvekilimiz Gaziantep Mv. Sn.Abdülhamit Gül,TBMM Başkanvekilimiz ve Ş.Urfa Mv. Sn.Bekir Bozdağ,İl Başkanımız İlhami Günbegi ve Bölge milletvekillerimiz bizleri ziyaret ettip geçmiş olsun dileklerini ilettiler.Kendilerine ailem ve şehrim adına teşekkür ederim” “Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Türk ve DEM Parti İstanbul Milletvekili TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder bizleri ziyaret ettip geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Kendilerine ailem ve şehrim adına teşekkür ederim. “

NE OLMUŞTU?

24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesinde, AKP Şanlıurfa eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve korumaları, Suruç'ta esnaf ziyaretinde bulunmuştu.

Ziyaret sırasında, Yıldız’ın yakınları ile Şenyaşar ailesi üyeleri arasında, Şenyaşar ailesine ait dükkânda silahlı bir çatışma yaşanmıştı. Olay, yaralıların hastaneye sevk edilmesiyle de sürmüş; Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal ve Adil Şenyaşar ile İbrahim Halil Yıldız’ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetmişti.

Çatışmalarda 8 kişi de yaralanmıştı.