AKP'li ve MHP'li üyeler Üsküdar Belediye Meclisi'nin yetkilerini devretti

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin ocak ayı meclis toplantısında, belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin tepki çeken bir teklif geldi.

Belediyeye ait taşınmazların devri, tahsisi ve kiralanması için belediye encümenine yetki verilmesi istendi. Ancak normalde tüm işlemlerin Belediye Meclisi’nde oylanması gerekiyordu. Teklif AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilirken CHP’li meclis üyeleri karara karşı çıktı.

MECLİS’İN YETKİLERİ GASP EDİLDİ

Belediye Meclisi’nin yetkilerinin alınması CHP’nin çağrısıyla Üsküdar Belediyesi önünde protesto edildi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın da katıldığı açıklamayı CHP Üsküdar İlçe Başkanı Mert Bahçetepe okudu.

Açıklamada, “Üsküdar Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısında, tüm itirazlarımıza rağmen AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla alınan kararla, belediye adına kayıtlı bütün gayrimenkullerin satışı ve kiralanması hususunda kanun gereği Belediye Meclisi’ne ait olan yetkilerin tamamı AKP ve MHP’lilerden oluşan Belediye Encümeni’ne devredilerek gasp edilmiştir. Bu karar, Üsküdar halkının iradesine karşı yapılmış bir darbedir. Belediye meclisi fiilen lağvedilmiştir. Hafta başı itibariyle söz konusu meclis kararının iptali için gerekli davaları açacağımızı ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunarak gerekli tüm hukuki yollara da başvuracağımızı buradan tüm yetkililerin ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” denildi.

YARGI ÖNÜNDE HESAP VERCEKLER

“Belediye Encümenine, satış konusunda yetki verilen bu gayrimenkuller, Üsküdar Belediye Başkanı’nın veya encümeninin şahsi malı değil tüm Üsküdar halkının ortak malıdır. Üsküdar Belediyesi, bu gayrimenkullerin satışı ile aslında Üsküdar Halkının geleceğini de satışa çıkarmaktadır” denilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

“İstanbul’un 39 ilçe belediyesi arasında en büyük bütçeye sahip ikini belediye konumunda bulunan Üsküdar Belediyesi, geçtiğimiz yıl 900 milyon ek borç alarak bütçe disiplini konusundaki olumsuz sicilini ortaya koymuştur. Tüm Türkiye, kaynakların halk için kullanıldığı, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Millet İttifakı tarafından yönetilen belediyeler aracılığıyla deneyimlerken, Üsküdar’da hala kaynaklar yandaşlara peşkeş çekilmekte, kıymetli araziler hangi amaca hizmet ettiği meçhul şekilde satılmakta ve rant odaklı uygulamalar hız kesmeden devam etmektedir. Nitekim Hilmi Türkmen ve ekibi, bugün itibariyle artık belediye yönetiminden ziyade bir müteahhit ve emlakçı gibi çalışmaktadır.

Ayrıca, 20 yıllık AKP iktidarının son aylarına geldiğimiz bu günlerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden kesilen kaynakların seçim sürecinde ilçe belediyeleri üzerinden elde edilmesine dönük hiçbir adıma müsaade etmeyeceğimiz de bilinmelidir. Bugün buradan, tekrar bir çağrı yapıyoruz; yapılacak olan ilk seçimlerde, Millet İttifakı iktidarında, geçmişten bugüne Üsküdar Halkının öz gücü ile var ettiği kaynakları, kamusal alanlarına hukuksuz bir şekilde göz koyan her kim var ise, yargı önünde hesap vereceklerini unutmamalıdır.”

