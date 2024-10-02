AKP'li vekil: Bir CHP'li Cumhurbaşkanı olduğunda AK Parti'de gerekli saygıyı gösterir

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, TBMM'nin açılış resepsiyonunda, " Bir CHP'li Cumhurbaşkanı olduğunda inşallah AK Partili milletvekilleri o dönem ayağa kalkmak suretiyle gerekli saygıyı gösterirler" dedi.

Güler, "Bugünkü arkadaşlara teşekkür ediyorum olayın farkına vardılar. Özgür bey uzun zamandır bunu söylüyordu. 'Bizim ülkemizin çıkarı, ulusal güvenliği söz konusu olduğunda herhangi bir siyasi düşünce aranmaksızın biz ülkemizin bu konudaki çıkarını birlik ve beraberliğine katkı sağlayacak yerde oluruz' demişti. Bunu da en son New York'ta Türkevi'ni ziyaret etmesiyle göstermiş oldu. Bu olumlu davranıştır, geç de olsa farkına vardılar" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, TBMM'nin açılış resepsiyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güler, siber güvenlik ile ilgili şunları söyledi:

"Bunun için bir yasa gerekiyor ayrıca Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığına bağlı bir başkanlık düzeyinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim altyapısı ve güvenliğinin sağlanması ve bu kapsam içerisinde uluslararası bağlamda bu kurum ve kuruluşların altyapısına, veri güvenliğinin korunması gibi gelişen etkin tedbirleri uygulama noktasında bağımsız bir başkanlık makamı kurulacak. Bunun tabi bir de uzay kısmı var. Siber güvenlik teşkilatı da aynı zamanda sistemler üzerindeki haberleşme ağında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması gerekiyor. Kurum, kuruluş ve bakanlıklarımızın bilgi işlem ve veri merkezlerinin de korunması noktasında gerekli koordinasyonu sağlayacaklar, alınması gereken tedbirleri alacaklar. Özlük ve orada çalışacak görevlilerle ilgili unvan, ücret, tazminat boyutunu da düzenleme ihtiyacı olacak. Diğer taraftan da başkanlığın kurulmasında zaten anayasamızın ilgili maddelerince Cumhurbaşkanımızın kararnamesi yeterli olacak. Bu istihbarat gibi değil. İstihbarat teşiklatlarımız zaten kendi alanları içerisinde sorumluluk ve yetkilerine devam edecekler. Özellikle siber saldırılar gibi... Hackerların çok üst düzey finans kuruluşu ya da farklı kuruluşların veri kayıtlarına girdikleri haberler duyuyoruz. Dolayısıyla şu an bütün Dünya'daki en önemli başlıklardan biri de kendi ülkesinin ulusal güvenliği adına internet üzerinde sağlanan verilerin ve bilgi teknolojilerinin belli bir koordinasyon altında bu işlemleri yürütmesinin sağlanmasıdır. Şu anda bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın veri güvenliğine ait tedbirleri elbette var."

BTK'dan farkını ise şu şekilde aktardı:

"Koordinasyonu en üst düzeyde sağlamak, iletişim halinde olmak çünkü BTK verilerin akışıyla ilgili. Bu daha üst seviyede siber saldırı ihtimalinin ortaya çıkması. Bu konuda da sadece tek bir kuruma değil tüm kurumların aynı işbirliği içerisinde bir koordinasyon içinde bu güvenliğin sağlanması. Zamanında veya doğru bilgilerin paylaşılması noktasında önemli."

EMEKLİLERİN MAAŞ FARKI: " BİR ÇÖZÜM GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Güler, emekli maaşları için 2024 ve 2025 yılları arasında oluşacak farka ilişkin, "O bir iddia. Bu bir veri olarak henüz elimizde bulunmuyor. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde... Her emekliyi ilgilendirmiyor aslında bu ne kadarlık bir sayı, ne kadarlık bir durum arz ediyor? Aylık bağlanma oranları ve ona göre enflasyon rakamlarına yansıması deniyor. Bunları bir tablo olarak önümüze koyacağız, etki analizi olarak göreceğiz. Gerçekten bir tablo var mı yok mu, bir haksızlık olmaması adına bir çözüm gerçekleştireceğiz. Ama önce bu iddianın doğruluğu için bir rapor çıkması gerekiyor. Biz kimseyi mağdur etmek istemeyiz esas mesele budur" dedi.

"CHP'Lİ CUMHURBAŞKANI OLDUĞUNDA AK PARTİ'Lİ MİLLETVEKİLLERİ AYAĞA KALKMAK SURETİYLE GEREKLİ SAYGIYI GÖSTERİR"

Güler, bazı CHP'lilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul salonuna girişi esnasında ayağa kalkmamalarıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız, devletin birliğini ve beraberliğini temsil ediyor. Dolayısıyla Genel Kurul'a geldiğinde onu hem ayakta alkışlamak hem de ayakta karşılamak gerekiyor. İşin nezaket boyutuyla beraber kuralı olmalı. Ama maalesef bazı arkadaşlarımız... Bugün de açıklamaları gördük. Bir CHP'li Cumhurbaşkanı olduğunda inşallah AK Parti'li milletvekilleri o dönem ayağa kalkmak suretiyle gerekli saygıyı gösterirler. Biz devletin birliğini ve beraberliğini temsil eden ve milletimizin oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanının hangi partiden olduğuna bakmayız. Biz o makama her zaman saygı duyarız ve geçmişte de saygı duymuşuzdur ama bazı CHP'li arkadaşlar buna çok daha ideolojik olarak yaklaşıyorlar ve bu tavırlardan vazgeçsinler. Devletimizin birliğini ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamına karşı gerekli saygıyı, nezaketi göstersinler. Bugünkü arkadaşlara teşekkür ediyorum olayın farkına vardılar. Özgür bey uzun zamandır bunu söylüyordu. 'Bizim ülkemizin çıkarı, ulusal güvenliği söz konusu olduğunda herhangi bir siyasi düşünce aranmaksızın biz ülkemizin bu konudaki çıkarını birlik ve beraberliğine katkı sağlayacak yerde oluruz' demişti. Bunu da en son New york'ta Türkevi'ni ziyaret etmesiyle göstermiş oldu. Bu olumlu davranışdır, geç de olsa farkına vardılar."