AKP’li vekil Erdoğan’a şikayet etti: Hala koltuklarında oturuyorlar! Salonda uğultular koptu...

Erdoğan, dün AKP’li 50 vekil ile kahvaltıda buluştu. Kahvaltıda dikkat çeken ise bazı vekillerin bakanlara ‘övgü dolu’ sözler kullanırken bazıları da Erdoğan’a bakan şikayetinde bulundu. AKP İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, “Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bürokratlar, müdürler hala koltuğunda oturuyor’’ ifadelerini kullandı.

“AYRIM DOĞRU DEĞİL”

Dün AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 vekil ile bir kahvaltıda bir araya geldi. Vekil buluşmasında bakanlar ise ana gündem oldu. Bir milletvekili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, AKP hükümetleri içinde en başarılı isim olduğunu belirtirken, Bursa Milletvekili Müfit Aydın “22 yıllık AKP hükümetlerinin hepsi ayrı ayrı başarılı, hepsi hizmet için büyük gayretler gösterdi. Kabineler arasında ‘şu daha iyi çalıştı’ ayrımı doğru değil” dedi.

BAKANLARA UĞULTULU TEPKİ: HALA KOLTUĞUNDA OTURUYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’li 50 milletvekili ile kahvaltıda bir araya geldi. Milletvekillerinin bazıları bakanlara ‘övgü dolu’ cümleler kurdu bazıları ise eleştirdi. AKP İstanbul Milletvekili İsmail Erdem ise “Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bürokratlar, müdürler hala koltuğunda oturuyor’’ dedi. Erzurum Milletvekili Fatma Öncü’nün “Bakanların hepsinden çok memnunuz, ne zaman telefonla ulaşmak istesek dönüş yapıyorlar” sözleri salonda bulunan diğer vekillerin uğultulu tepkisine neden oldu.

“KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ”

Erdoğan, ise yaz döneminde kapı kapı gezeceğiz mesajı vererek, “Yaz dönemini muhalefet ile aramızdaki farkı açmak için bir fırsat olarak hep beraber kullanacağız. Tam kadro sahada olacağız. Biz millet için varız. Bu yaz mevsimi bizim için mevsimlerden bir mevsim olmayacak. Çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. 81 ilde halkın çeşitli kesimleriyle buluşacağız” ifadelerini kullandı.