Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen kanal Rudaw TV'ye konuk olan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye konusunda yaptığı açıklamaların sert olduğunu öne sürdü.

Ensarioğlu, Fidan'ın açıklamalarının dönemin ruhunu yansıtmadığını iddia ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesine aykırı tavır gösterdiğini ima etti. Ensarioğlu, Fidan'ı üstü kapalı olarak istifaya çağırdı.

"CUMHURBAŞKANININ İRADESİNE AYKIRI DAVRANAN YA GÖREVİ BIRAKIR YA DA GÖREVDEN ALINIR"

Ensarioğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"Bizim başkanlık sistemimizde politika belirleyici olan irade, Cumhurbaşkanı'nın iradesidir. Cumhurbaşkanı'nın iradesine aykırı tavır gösteren kişi ya görevi bırakır ya da görevden alınır. Türkiye'nin böylesine önemli meselelerinde, sıfatı ne olursa olsun, Cumhurbaşkanı'nın iradesinin üstünde bir irade olamaz ve kimse buna karşı bir irade ortaya koyamaz.

Hakan Fidan'ın açıklamalarında Suriye politikasına dair bazı sertliklerin bulunduğu veya dönemin ruhunu tam yansıtmayan ifadelerin kullanıldığı söylenebilir; bunu kendi şahsi görüşüm olarak ifade ediyorum. Ancak neticede nihai politikayı Cumhurbaşkanı belirler ve son sözü o söyler."

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Fidan, askeri uzmanlarla, istihbarat uzmanlarıyla, diğer bölge ülkeleriyle, ABD ve diğer herkesin DEAŞ’la mücadele gündemini ilerlettiğine dikkati çekerek, "Hiçbir terörist unsurun Suriye halkını ve devletini iyileşme yolunda raydan çıkarmasına asla izin vermemeliyiz" demişti.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin durumuna ve Suriye'ye entegrasyon sürecine ilişkin Fidan, "Elbette sürecin hızından memnun değiliz. Biz, Suriyeliler ve bazı diğer ortaklar, isimlerini vermek istemiyorum, topluca 'SDG'nin daha fazla zaman kazanmaya çalıştığını düşünüyor. Bence kendileri için başka fırsatlar umut ediyorlar, belki başka bir bölgesel kriz şeklinde, belki de İsrail'in Suriye ve diğer yerlere yönelik yayılmacı politikaları nedeniyle. Bu yüzden, bence iyi olan şey, Amerikalı ortaklarımızın bu sürecin tamamlanması gerektiğinin çok iyi farkında olmaları çünkü bu, ülkenin birliği için çok önemli" diye konuşmuştu.