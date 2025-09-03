AKP’li vekil iktidara hukuk dersi verip uyardı! “Ya 2017 referandumu iptal edilirse…”

CHP’nin 2023’teki 38’inci Olağan İstanbul Kongresi’nin iptal edilmesi Ankara siyasetine bomba gibi düşmüştü. Özgür Çelik görevden alınarak yerine geçici olarak Gürsel Tekin getirildi. 15 Eylül’deki kurultay davası öncesi böyle bir kararın olması ise dikkat çekmişti. AKP’nin kendi mahallesinden ise iktidara uyarılar gelmeye başladı.

TAYYAR: HEM HUKUKİ HEM SİYASİ BOYUTU VAR

AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesinin hem hukuki hem siyasi boyutu olduğunun altını çizerek, “Hukuk tarihinde emsali olmadığı için sadece siyasiler değil hukukçular da bölünmüş vaziyette. Fakat, genel olarak seçim hukuku, Yüksek Seçim Kurulu’nun inisiyatifinde değerlendirilir. Bir de hukuk güvenliği var. Yani kazanılmış hakların korunması. Misal, zaman aşımı, varsa suçu ortadan kaldırmaz ama kazanılmış hakkı korur. Eğer, sulh hukuk mahkemesi üzerinden seçim hukuku oluşturulur, hukuk güvenliği korumasız hale getirilirse, her seçim kararı tehdide maruz kalabilir” dedi.

“HUKUKİ BOŞLUK VARSA TARTIŞMALARI SONA ERDİRECEK ADIMLARA KATKI SUNMALI”

2017 yılındaki referandumu örnek gösteren Tayyar iktidarı uyardı. Tayyar, “Misal, 2017 referandumundaki sandıklar açılmadan mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin seçim kurulu kararı, yarın bir sulh hukuk mahkemesince kaldırılırsa, ne olur? Veya kıran kırana geçen bir belediye veya milletvekilliği seçiminde yıllar sonra benzer bir durumun yaşanmayacağını kim garanti edebilir? Ayrıca siyasi açıdan da yaşananların cumhur ittifakına hiçbir faydası yoktur. Önerim şudur; CHP meşru zeminde mücadelesini sürdürmeli, iktidar burada hukuki boşluk varsa tartışmaları sona erdirecek adımlara katkı sunmalıdır” ifadelerini kullandı.

2017 REFERANDUMUNDA MÜHÜRSÜZ OY MESELESİ

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Türkiye’yi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne götüren anayasa değişikliği referandumu sırasında, “mühürsüz oy zarfı ve pusulalarını yasanın açık hükmüne karşın geçerli sayan” bir karara YSK imza atmıştı. İstanbul Barosu, avukat Atilla Özen aracılığıyla YSK üyeleri hakkında suç duyuru yapılmıştı. Ancak YSK’nin Danıştay kökenli olanlarının dosyasını Danıştay’a, Yargıtay kökenli olanlarınkini ise Yargıtay’a verdi. Danıştay ise, İstanbul Barosu’nun konu ile ilgili yaptığı suç duyurusunu işleme almamıştı.