AKP’li vekil kafaları karıştırdı! Çok yanlış anlamış...

İBB Başkanı, Ekrem İmamoğlu için dün milyonlarca kişi sandık başına giderek sandıklarda oy kullandı. 1 milyon 700 binin üzerinde CHP seçmeninin yanı sıra 15 milyona yakın dayanışma oyu kullanıldı.

CHP'nin tarihi bir katılımla belirlediği Cumhurbaşkanlığı ön seçimine ilişkin AKP'li Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 milyon oyu az bularak, "Kılıçdaroğlu bile Erdoğan'a karşı ilk turda 24 milyon oy almıştı" ifadelerini kullandı.

Fakat kıyasladığı seçimlerden birinde 184 bin sandık varken dün sadece 6 bin sandık kurulabildi.

15 MİLYON OYU YETERLİ BULMADI

AKP'li Varank desteği az bularak, “Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisi gerçekten inanılmaz beceriksiz. Kılıçdaroğlu bile Erdoğan’a karşı ilk turda 24 milyon oy almışken bunlar tek aday girdikleri seçimden sözümona 14 milyon oy aldık diye seviniyorlar” diye yazdı.

Mustafa Varank’ın bu kıyaslaması sosyal medyanın gündemine oturdu.