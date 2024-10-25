AKP'li vekil rica etti! Köfteci Yusuf hangi futbol kulübüne sponsor oldu?

Bakanlığın taklit ve tağşiş ürünleri listesinde Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullanıldığı tespit edildiğine dair haberler gündem olmuştu. Köfteci Yusuf’tan ise beklenmedik hamle geldi. Karaman Futbol Kulübü, 'Köfteci Yusuf’ ile göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı. Karaman FK’nın X hesabında yapılan paylaşımda sponsora vesile olan AKP’li eski Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’e teşekkür mesajı yayınladı.

KARAMAN FK’YA SÜRPRİZ SPONSOR

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş ürünleri listesinde Türkiye genelinde çok sayıda şubesi olan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullanıldığı belirlenmişti. Şirket iddiaları yalanlarken bakanlığı suçlamıştı. Bakanlık ise Köfteci Yusuf'u listesinde yayınlamıştı.

Gündemden düşmeyen Köfteci Yusuf’tan ise yeni bir hamle geldi. Sahibi Yusuf Akkaş spor camiasına adım attı. Karaman Futbol Kulübü ile forma sponsorluğu konusunda Köfteci Yusuf anlaşma sağladı. Karaman FK’nın yaptığı açıklamada, “Anlaşma kapsamında, 2024-25 Sezonu boyunca maç formalarımızda Köfteci Yusuf logosu yer alacak. Hemşehrimiz Yusuf AKKAŞ ve Köfteci Yusuf Ailesine, takımımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

Karaman Futbol Kulübümüz, Hemşehrimiz Yusuf AKKAŞ'ın ülkemize kazandırdığı milli markamız Köfteci Yusuf ile forma sponsorluğu konusunda anlaştı.



Anlaşma kapsamında, 2024-25 Sezonu boyunca maç formalarımızda Köfteci Yusuf logosu yer alacak.



Hemşehrimiz Yusuf AKKAŞ ve Köfteci… pic.twitter.com/TosJ3k9SHs — Karaman Futbol Kulübü (@KaramanFKResmi) October 24, 2024

AKP’Lİ VEKİL RİCA ETMİŞ

Sponsorluk antlaşmasında en dikkat çeken detay ise Karaman FK’nın sponsorluğuna vesile olan isim oldu. Kulüp tarafından yapılan paylaşımda, 22., 23. ve 24. Dönem AKP’li eski milletvekili Mevlüt Akgün için sponsorluk konusunda desteklerinden ötürü teşekkür mesajı yayımladı.

Köfteci Yusuf sponsorluğu konusunda Karaman Futbol Kulübümüze destek veren 22., 23. ve 24. Dönem Karaman Milletvekilimiz Sayın Mevlüt AKGÜN'e değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.#BirlikteBaşaracağız @mevlutakgun70 pic.twitter.com/ns6Xifkww5 — Karaman Futbol Kulübü (@KaramanFKResmi) October 24, 2024

MEVLÜK AKGÜN KİMDİR?

10 Ekim 1966 tarihinde Karaman'ın merkez köylerinden Çatak'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Akgün, daha sonra serbest avukatlık görevini yaptı.

Karaman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Karaman Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde de yer aldı. Ayrıca 22. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevini üstlendi.

AKP'de 22-23-24 Dönem Karaman Milletvekilliği görevini yürüttü.