AKP'li vekil sağlık personellerini tehdit edip hedef gösterdi! Skandal olay

Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları durmaksızın sürerken, AKP Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam'dan, skandal açıklamalar geldi.

“GİDİN SAĞLIK PERSONELİNİN BOĞAZINA YAPIŞIN”

AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam, 10 Şubat tarihinde Kırşehir’de bir açılışta sağlık personelleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarıçam gerçekleştirdiği skandal açıklamada, "Memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım; vatandaşa 'gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın, ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım, hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım" dedi.

Sarıçam’ın videosu sosyal medyada büyük tepki çekti.

HEKİM BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hekim Birliği, Sarıçam'ın açıklamasının ardından suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Gerçekleştirilen açıklamada, ''Hekim Birliği olarak, AK Parti 28. Dönem Kırklareli Milletvekili, hukukçu ve iş insanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Ahmet Gökhan Sarıçam’ın, Kırklareli Pınarhisar 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve İl Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası açılış töreninde sarf ettiği sözler nedeniyle suç duyurusunda bulunacağız. Sağlıkta şiddetin bu kadar yoğun yaşandığı ülkemizde, hekimleri ve sağlık çalışanlarını doğrudan hedef gösteren, hatta bununla da yetinmeyip halka “Gidip gırtlaklarına yapışın” diye çağrıda bulunan bir milletvekili, bu millete hizmet edemez. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ahmet Gökhan Sarıçam’ı, hekimlerden ve sağlık çalışanlarından özür dilemeye ve sözlerini geri almaya davet ediyoruz!'' denildi.