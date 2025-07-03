AKP'li vekil sattığı Sapphire AVM'yi yarı fiyatına geri aldı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda kamu bankası Halkbank'ın hesapları ele alındı. Komisyonda kamu zararı bir satış ortaya çıktı.

Sözcü'den Veli Toprak Eski AKP Milletvekili Vahit Kiler’in sahibi olduğu Sapphire AVM, borç karşılığı olarak 2019’da Halkbank tarafından 100 milyon dolara alındı. 2023'te ise aynı yapı Kiler Holding’e 48 milyon dolara yeniden satıldı.

"EKSPERTİZ DEĞERİ 78.9 MİLYON DOLAR"

Gelişmeyi gündeme taşıyan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, "Sapphire AVM Eylül 2022’de satışa çıktı ve Ocak 2023’te satıldı. Halkbank borcuna karşılık aldığı AVM’yi yine aynı şirkete Kiler Holding’e neredeyse yarı fiyatına, 48 milyon dolara sattı. Oysa ekspertiz değeri 78.9 milyon dolar" dedi.

Vahit Kiler

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise bu olaya "AVM zarar edince firmaya biz teklif ettik. İşletemiyoruz, zarar ediyoruz. ‘Eğer durumunuz müsaitse, şartlar uygun ise bunu lütfen alın’ dedik" ifadeleri ile yanıt verdi.

Arslan, 100 milyonluk satın alım işlemi içinse "AVM’nin üzerindeki seyir terası ve aynı zamanda rezidanslar da alındı. Bahsedilen tutarın içinde rezidanslar da var. Zaman içerisinde rezidanslar satıldı ve alacağımızdan düştü" ifadelerini kullandı.

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