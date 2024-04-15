AKP’li vekil Şebnem Bursalı’nın Monaco Yat Kulübü’nde yediği ıstakozun fiyatı ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li vekil Şebnem Bursalı’nın Monaco Yat Kulübü’nde yediği ıstakozun fiyatı ortaya çıktı
AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın, Monaco Yat Kulübü’nde yediği ıstakoz yemeğini Instagram’dan paylaşmasına büyük tepki gelmişti. Bursalı’nın yediği “Homard à la Nage... (Suda haşlanmış ıstakoz) menüsünün fiyatı ortaya çıktı.

Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı seçim yenilgisinin ardından soluğu Monaco’da aldı.

sb4.jpg

Bursalı, ailesi ve yeğenleriyle tatil için gittiğini söylediği Monaco’da “Homard à la Nage” isimli suda haşlanmış ıstakoz yemeği yedi.

sb3.jpg

Yediği yemeği Instagram hesabından paylaşan AKP’li vekile başta kendi partisi olmak üzere kamuoyundan büyük tepki geldi.

sb1-001.jpg

FRANSA’NIN EN PAHALI YERİ

Bursalı’nın Fransa’nın en pahalı ve kumarhaneleriyle meşhur bölgesinde bulunan Monaco Yat Kulübü’nde yediği ıstakozun fiyatı da dikkat çekti. Kendisi açıklamasa da kulubün Türk müdavimleri yemeğin fiyatını açıkladı.

m2.jpg

3 BİN 400 EURO FİYATI

Fransızcada “Homard à la Nage” olarak geçen suda haşlanmış ıstakoz yemeğinin fiyatının 3 bin 400 Euro olduğu öğrenildi.

Bu fiyat sadece yemeğe ait…
İçecek ve tatlılar menüye dahil değil.

m1.jpg

“Homard à la Nage” yemeği sütlü patates yatağında,
mevsim salata yansımalarıyla,
bir dilim limon ve Rose şarap eşiliğinde servis ediliyor.

MENÜ DE CRABE'DE (Yengeç Menüsü) NELER VAR?

Aynı restoranda bulunan örnek iki yengeç menüsü şöyle:

Başlangıç:

- Yengeç Salatası: Taze yengeç eti, roka, cherry domatesler, avokado dilimleri ve limonlu sos ile servis edilir.

Ana Yemek:

- Yengeç Kekleri: Taze yengeç eti, mayonez, ekmek kırıntıları ve baharatlarla hazırlanmış, kızartılmış yengeç kekleri. Yanında çıtır yeşillikler ve sos eşliğinde sunulur.

Tatlı:

- Yengeçli Cheesecake: Yengeç kıyılmış ve cheesecake karışımına eklenerek hazırlanmış, lezzetli bir tatlı. Üzerinde çilek sosuyla servis edilir.

Başlangıç:

- Yengeç Çorbası: Taze yengeç eti, sebzeler ve baharatlarla hazırlanmış nefis bir çorba. Yanında sıcak ekmek dilimleri ile servis edilir.

Ana Yemek:

- İstiridye Soslu Yengeç: Taze yengeç eti, beyaz şarap, tereyağı, sarımsak ve baharatlarla hazırlanmış nefis bir sos ile marine edilir. Yanında taze dilimlenmiş limon ve garnitürlerle servis edilir.

Tatlı:

- Yengeç Kuyruğu Şekerleme: Yengeç şeklinde hazırlanmış, vanilyalı ve çikolatalı lezzetli bir şekerleme. Üzerinde ince bir şeker tabakası ve renkli şekerlerle süslenmiştir.

ŞEBNEM BURSALI FETÖ'NÜN KARARGAHINDA ELEBAŞI GÜLEN'İ ZİYARET ETMİŞTİ

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın, 2012 yılında Pensilvanya''da FETÖ elebaşı Fethullah Gülen''e yaptığı ziyaretin görüntüleri çok konuşulmuştu.

Bursalı, iktidarı medyadaki ‘amiral gemisi’ Sabah Gazetesi’nde de yazarlık yapmaya devam ediyor.

sebnem1.jpg

İlgili Haberler
Mehmet Metiner seçimden sonra ‘Saray’a kafa tuttu! Yiğit Bulut’a verdi veriştirdi
Mehmet Şimşek resti çekti: İndirim uygulanmayacak
Sandıkta emeklilerden ‘tokat’ yiyen iktidardan yeni formül
Fatih Altaylı: İYİ Parti’nin başına böyle biri gelirse toparlar
MHP'de kritik gün
Yeniden Refah Partisi’nden ‘olağanüstü’ hamle
Son Haberler
Kupon arazideki İmam Hatip TÜGVA için yıkılacak. 50 milyon dolarlık arazi TÜGVA'ya bırakılacak Gündem
Kupon arazideki İmam Hatip TÜGVA için yıkılacak. 50 milyon dolarlık arazi TÜGVA'ya bırakılacak
Anadolu Medeniyetlerinden kalan eşyaları görünce şok olacaksınız. İnce ince işlenmiş Tarih - Mitoloji
Anadolu Medeniyetlerinden kalan eşyaları görünce şok olacaksınız. İnce ince işlenmiş
Sinop'ta çatıdan düşen 46 yaşındaki kişi öldü Yerel Haberler
Sinop'ta çatıdan düşen 46 yaşındaki kişi öldü
Elazığ'ın tek kadın muhtarı AKP'li belediyeye isyan edip oturma eylemi başlattı Gündem
Elazığ'ın tek kadın muhtarı AKP'li belediyeye isyan edip oturma eylemi başlattı
Bölme yarışmasına katılan öğrencilerin heyecanlı anları viral oldu Video
Bölme yarışmasına katılan öğrencilerin heyecanlı anları viral oldu
Feyyaz Uçar ateş püskürdü Spor
Feyyaz Uçar ateş püskürdü
Filmlerde ikonikleşmiş 10 otomobil ve yer aldıkları filmleri Teknoloji
Filmlerde ikonikleşmiş 10 otomobil ve yer aldıkları filmleri