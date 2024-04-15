AKP’li vekil Şebnem Bursalı’nın Monaco Yat Kulübü’nde yediği ıstakozun fiyatı ortaya çıktı

Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı seçim yenilgisinin ardından soluğu Monaco’da aldı.

Bursalı, ailesi ve yeğenleriyle tatil için gittiğini söylediği Monaco’da “Homard à la Nage” isimli suda haşlanmış ıstakoz yemeği yedi.

Yediği yemeği Instagram hesabından paylaşan AKP’li vekile başta kendi partisi olmak üzere kamuoyundan büyük tepki geldi.

FRANSA’NIN EN PAHALI YERİ

Bursalı’nın Fransa’nın en pahalı ve kumarhaneleriyle meşhur bölgesinde bulunan Monaco Yat Kulübü’nde yediği ıstakozun fiyatı da dikkat çekti. Kendisi açıklamasa da kulubün Türk müdavimleri yemeğin fiyatını açıkladı.

3 BİN 400 EURO FİYATI

Fransızcada “Homard à la Nage” olarak geçen suda haşlanmış ıstakoz yemeğinin fiyatının 3 bin 400 Euro olduğu öğrenildi.

Bu fiyat sadece yemeğe ait…

İçecek ve tatlılar menüye dahil değil.

“Homard à la Nage” yemeği sütlü patates yatağında,

mevsim salata yansımalarıyla,

bir dilim limon ve Rose şarap eşiliğinde servis ediliyor.



MENÜ DE CRABE'DE (Yengeç Menüsü) NELER VAR?

Aynı restoranda bulunan örnek iki yengeç menüsü şöyle:



Başlangıç:

- Yengeç Salatası: Taze yengeç eti, roka, cherry domatesler, avokado dilimleri ve limonlu sos ile servis edilir.

Ana Yemek:

- Yengeç Kekleri: Taze yengeç eti, mayonez, ekmek kırıntıları ve baharatlarla hazırlanmış, kızartılmış yengeç kekleri. Yanında çıtır yeşillikler ve sos eşliğinde sunulur.

Tatlı:

- Yengeçli Cheesecake: Yengeç kıyılmış ve cheesecake karışımına eklenerek hazırlanmış, lezzetli bir tatlı. Üzerinde çilek sosuyla servis edilir.

Başlangıç:

- Yengeç Çorbası: Taze yengeç eti, sebzeler ve baharatlarla hazırlanmış nefis bir çorba. Yanında sıcak ekmek dilimleri ile servis edilir.

Ana Yemek:

- İstiridye Soslu Yengeç: Taze yengeç eti, beyaz şarap, tereyağı, sarımsak ve baharatlarla hazırlanmış nefis bir sos ile marine edilir. Yanında taze dilimlenmiş limon ve garnitürlerle servis edilir.

Tatlı:

- Yengeç Kuyruğu Şekerleme: Yengeç şeklinde hazırlanmış, vanilyalı ve çikolatalı lezzetli bir şekerleme. Üzerinde ince bir şeker tabakası ve renkli şekerlerle süslenmiştir.

ŞEBNEM BURSALI FETÖ'NÜN KARARGAHINDA ELEBAŞI GÜLEN'İ ZİYARET ETMİŞTİ

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın, 2012 yılında Pensilvanya''da FETÖ elebaşı Fethullah Gülen''e yaptığı ziyaretin görüntüleri çok konuşulmuştu.

Bursalı, iktidarı medyadaki ‘amiral gemisi’ Sabah Gazetesi’nde de yazarlık yapmaya devam ediyor.