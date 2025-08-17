AKP'li vekil trafik kazası geçirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin de içerisinde bulunduğu araç, trafik kazasına karıştı.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin de içerisinde bulunduğu araç, trafik kazasına karıştı. Mete, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Seydikemer-Fethiye Karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GDB 730 plakalı otomobil ile 48 ANM 746 plakalı ve içerisinde AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin de bulunduğu 48 KM 953 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüleri ve yolcular kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

