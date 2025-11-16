AKP Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, saat 20.00 sıralarında Karaman-Konya Kara yolu üzerinde aracında seyir halinde ilerlerken karşısına çıkan tırla çarpışmamak için manevra yaptı.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJE ÇARPTI

Yaptığı manevra sonrası aracı kontrolden çıkarak refüjdeki trafik levhasına çarptı. Kaza anı ise Milletvekili Eser'in araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Milletvekili Eser, araçtaki eşi ve çocukları kazayı hafif şekilde yaralanarak kurtuldu. Eser ve ailesi tedbir amaçlı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hastaneden taburcu oldukları belirtildi.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.