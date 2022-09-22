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AKP'li vekil ve danışmanı trafik kazası geçirdi

AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora ve danışmanı, Trabzon’da, içinde bulundukları otomobilin kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, kaldırıma çarpması sonucu hafif yaralandı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 13:47
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AKP'li vekil ve danışmanı trafik kazası geçirdi

AKP'li vekil ve danışmanı trafik kazası geçirdi
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Kaza, dün gece saatlerinde Akyazı Tüneli mevkisinde meydana geldi. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın içinde bulunduğu, sürücüsü öğrenilemeyen 34 RB 7788 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, savruldu.

Otomobil kendi etrafında dönerek, kaldırıma çarparak durdu. Kazada sürücü ile Milletvekili Cora ve danışmanı Tayfun Yurtsever, hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Cora ve ekibi, gelen başka araçla bölgeden ayrıldı. Kaza yapan otomobil de çekici ile götürüldü. (AA)

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