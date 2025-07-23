AKP'li vekilden Ali Koç'a zehir zemberek sözler!

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, stadyum güvenlik hizmetleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Koç, önceki gün yapılan toplantıda stadyumlardaki güvenlik harcamalarının kamu tarafından karşılanması gerektiğini ifade ederek, ''Kulüplerin yayın geliri 170 milyon Dolar. Sadece emniyet görevlilerine yapılan ödeme 8 milyon Dolar. Güvenlik hizmetleri için ödenen parayı devlet yüklenmelidir'' dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu Ali Koç’un sarf ettiği ifadelere sert bir şekilde yanıt verdi.

"ADİL BİR YAKLAŞIM DEĞİLDİR"

Tipioğlu, "Büyük bütçelere sahip kulüplerin, kendi organizasyonlarının güvenliğini sağlamak için yapılan makul harcamaları "yük" olarak görmesi adil bir yaklaşım değildir" dedi.

Tipioğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi,

"Statlarda on binlerin güvenliği için görev yapan her polisimiz; yağmurda, soğukta, kargaşada ilk safta duran birer kahramandır. Onlar sadece bir müsabakanın değil, milletin huzurunun ve devletin itibarının teminatıdır. Kamu düzenini sağlamak için fedakârca görev yapan Emniyet Teşkilatımız, takdiri ve teşekkürü hak etmektedir. Bu fedakâr görevi "yük" gibi görmek, hakkaniyetle bağdaşmaz; polisimizin onuruna gölge düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Büyük bütçelere sahip kulüplerin, kendi organizasyonlarının güvenliğini sağlamak için yapılan makul harcamaları "yük" olarak görmesi adil bir yaklaşım değildir. Onlara minnet borçluyuz; bunu asla unutmuyoruz."