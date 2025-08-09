AKP’li vekilden çok konuşulacak diploma açıklaması! Savunması 'yok artık' dedirtti!

AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, hakkında çıkan sahte diploma iddialarına yanıt verdi. Erkan, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, kendisine yönelik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü.

Eğitim geçmişi ile ilgili bilgileri aktaran Erkan, 2005’te Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Programı’nı, 2013’te Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Yüksek Lisans Programı’nı, 2020’de ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Ön Lisans Programı’nı tamamladığına dikkat çekti.

Erkan, ön lisans eğitimini Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde 4 yıllık programa tamamladığını, diplomada geçerlilik sorunu bulunmadığını, fakat pandemi sebebiyle derslerin Türkiye’de yapılması denklik sürecinin henüz tamamlanmadığını söyledi.

"GEÇİCİ OLARAK ÇIKARDIM"

“Ortada yeni bir özgeçmiş düzenlemesi yapılmamış, yalnızca mevcut bilgilerden biri geçici olarak çıkarılmıştır” diyen Erkan, siyasetin dürüstlük, saygı ve sağduyu çerçevesinde yapılması gerektiğini savundu.

NE OLMUŞTU?

Sahte diploma skandalında yeni detaylar ortaya çıkarken Erkan’ın TBMM internet sitesindeki biyografisinden “Balkan Üniversitesi” ibaresinin çıkarılması dikkat çekmişti. Eski biyografisinde, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi Hukuk alanında tamamladığı yer alan Erkan’ın, güncellenen biyografisinde bu bilgiye yer verilmemişti.