AKP'li vekilden 'cuntacı' çıkışı! Özgür Özel'i tekrar etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün düzenlenen CHP Olağanüstü Kurultayı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik uzun süre konuşulacak sözler söylemişti. Özel, halkın iradesi ile seçilen belediye başkanları ve siyasilerin tutuklanmasına ve yerlerine kayyum atanmasına ilişkin Erdoğan'a defalarca 'cuntacı' diyerek tepki göstermiş ve milletin iradesinin gasp edildiğini defalarca vurgulamıştı.

'CUNTACI' TEPKİSİ

AKP Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "cuntacı" ifadesine tepki gösterdi. Bayırcı, Özel'in bu söylemini siyasi nezaketsizlik olarak nitelendirerek, kullanılan dili vesayetçi bir zihniyetin yansıması olarak değerlendirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'İ TEKRAR ETTİ

Bayırcı açıklamasında, "Adı gibi Özgür olmayan, kimlere hizmet ettiği belli olmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 2023 Mayıs seçimlerinde milletimizin yüzde 50'nin üzerinde oyuyla seçilen Cumhurbaşkanımıza "cuntacı" demesi hadsizliktir, milletin iradesine ihanettir" ifadelerine yer verdi. Bu sözleri sonrası akıllara Özgür Özel'in konuşmasında milletin iradesinin gasp edildiğini söylemesi geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AKP hükümetinin halkın oylarıyla defalarca yetkilendirildiğini vurgulayan Bayırcı, "Bu saldırgan ve sorumsuz siyaset diliyle geçmişte olduğu gibi yine sandıkta milletimiz gereken cevabı verecektir" dedi.

Bayırcı, CHP'nin geçmişteki darbe süreçlerindeki rolünü de hatırlatarak, "Aynaya baktığınızda 1960 darbesini, 1971 muhtırasını, 1980'deki zulmü, 28 Şubat utancını ve bugünkü ikiyüzlülüğü görürsünüz" şeklinde konuştu.

Bayırcı, sözlerini şöyle tamamladı: