AKP’li vekilden Erdoğan’ı sinir küpü edecek açıklama

Nefes’in “Duvarların Dili Olsa” şeklindeki Meclis kulisi haberlerinde çarpıcı açıklamalar damga vurdu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Meclis’in anlamı da kalmıyor. AKP grubunda milletvekillerinin imzası eklenen kanun tekliflerinden milletvekillerinin haberleri dahi olmuyor. Hatta AKP’li bir vekil, “Ben altında imzam olan kanun teklifini basından öğreniyorum” sözlerini kullandı.

ERDOĞAN SİSTEMİ GETİRMİŞTİ

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi 2017 referandumu'yla kabul edilip, 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Yürütme yetkisi ve görevi, cumhurbaşkanı tarafından, anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirildi. Sistem o dönem muhalefetin eleştiri odağına gelse de Erdoğan tarafından sistemin devam edileceği altı çizilmişti.

AKP'DEN SİSTEM ELEŞTİRİSİ

Ancak artık AKP tarafında da Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi eleştirilmeye başlandı. Nefes’te yer alan “Duvarların Dili Olsa” Meclis kulisi haber bölümünde Bakanlıklarda hazırlanıp AKP grubunda milletvekillerinin imzası eklenen kanun tekliflerinden milletvekillerinin haberleri dahi olmadığı ortaya çıktı.

“BEN ALTINDA İMZAM OLAN KANUN TEKLİFİNİ BASINDAN ÖĞRENİYORUM”

Meclis kulislerinde konu parlamenter sistemin uygulandığı dönemde kanun tasarıları ve tekliflerin nasıl hazırlandığına geldiğinde kıdemli bir AKP’li milletvekili teklifleri Meclis’in uzmanlarıyla sabahlara kadar çalışıp hazırladıklarını anlattı. Sohbette dayanamayan bir AKP’li vekil, “Ben altında imzam olan kanun teklifini basından öğreniyorum” ifadelerini kullandı.

ÇARE YARI BAŞKANLIK SİSTEMİ

Sadece AKP’li milletvekilleri değil Anadolu’nun çeşitli yerlerinden Ankara’ya gelen AKP İl Başkanları da özel sohbetlerde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tutmadığını açık açık dile getiriyor. Kulisler, “AKP’lilere göre çare; bir an önce yarı başkanlık sistemine geçilmesi. Kabine Meclis’ten çıkmalı, içtüzük değişmeli” dedi.