AKP’li vekilden İmamoğlu hakkında skandal sözler... Sosyal medyada ağzını bozdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li vekilden İmamoğlu hakkında skandal sözler... Sosyal medyada ağzını bozdu

AKP'li Varank, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakaret etti.

Eski bakan ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımı alıntılayan Varank ağzını bozdu.

İktidara yakın ‘gdh’ adlı hesabın "Ali Nuhoğlu her şeyi itiraf etti, etkin pişmanlık hükümlerince serbest kaldı" yazan paylaşımını alıntılayan Varank, İmamoğlu hakkından çirkin ifadeler kullandı.

Varank'ın paylaşımı şu şekilde:

İSKİ’den ödeme çıkarttırıp kendine villa aldıran belediye başkanı değil ancak namussuz olur…

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