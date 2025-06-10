AKP’li vekilden İmamoğlu hakkında skandal sözler... Sosyal medyada ağzını bozdu

Eski bakan ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımı alıntılayan Varank ağzını bozdu.

İktidara yakın ‘gdh’ adlı hesabın "Ali Nuhoğlu her şeyi itiraf etti, etkin pişmanlık hükümlerince serbest kaldı" yazan paylaşımını alıntılayan Varank, İmamoğlu hakkından çirkin ifadeler kullandı.

Varank'ın paylaşımı şu şekilde:

İSKİ’den ödeme çıkarttırıp kendine villa aldıran belediye başkanı değil ancak namussuz olur…