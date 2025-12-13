TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li ve AKP'li vekiller arasındaki gerilim fiziksel müdahaleye dönüştü.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın 2026 bütçesi üzerine konuşması sırasında AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın tepki göstermesi üzerine CHP milletvekilleri ve AKP milletvekilleri arasında sözlü atışmalar oldu.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, kürsüde hatip varken herhangi bir grup başkanvekilinin milletvekiline "laf atmayın" diye müdahale etmekten utandığını söyledi.

Konuşmaların ardından AKP’li Usta, Özkan'a 'bağırdığı için' tepki gösterdi ve yerinden kalkarak CHP grubunun olduğu sıralara doğru yürüdü.

Tartışma sırasında iki parti milletvekilleri arasında fiziksel müdahaleler oldu.

ADAN: KAFAYI YEMİŞ BU YA

MHP'li Adan ise AKP'li Usta’ya tepki gösterdi. 'Kafayı yemiş bu ya' diyen Adan, "Benim Meclis’i nasıl yöneteceğime sen karar verme. Yerinizden kalkıp nereye gidiyorsunuz? Kimi dövmeye gidiyorsunuz? Oturun yerinizden söz alın” ifadelerini kullandı.