AKP’li vekile soruşturma! Bakanlık harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra Özgür Özel'in yaptığı boykot çağrısında yer alan firmalardan biri de Espressolab oldu.

Özel, boykot listesinin en başında yer alan EspressoLab olduğuna dikkat çekerek, “Seyircisi yüzde 70’i bizden olanlar düşünsün. Biz bir kahve içerek başlayalım. Hangisini severseniz için ama sakın Espressolab’tan içmeyin” dedi.

Bunun üzerine yurdun dört bir yanındaki Espressolab şubelerinde müşteri azlığı görülmeye başladı.

VARANK'A SORUŞTURMA

CHP'nin boykotuna karşı; AKP de Espressolab şubelerine partili gençleri göndermeye başladı.

Öte yandan geçen günlerde AKP'li vekillerin ve bazı bakanların Espressolab'de görüntülenmesi gündem olmuştu. O isimlerden biri de AKP'li Mustafa Varank'tı.

Ticaret Bakanlığı Varank’a ‘Örtülü reklam’ soruşturması başlattı.

"REKLAM AMAÇLI DEĞİLDİ"

Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir. Paylaşımın, reklam amaçlı değil CHP Genel Başkanı'nın yerli markalara karşı hasmane, ayrımcı ve faşizan siyasi tutumuna karşı yapıldığı zaten kamuoyunun malumu.

Ama bu eylemle, maddi çıkar karşılığı örtülü reklam arasındaki farkı herkesin anlaması için Bakanlığımızın soruşturmasında talep edilen cevap ve bilgileri süresi içerisinde kendilerine teslim edip, neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım. Hassasiyeti sebebiyle Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ediyorum."